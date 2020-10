Mara Mares, la Adevărul Live, ora 12. Câţi tineri PNL au câştigat mandate la alegerile locale

Adevărul: Câţi tineri liberali au reuşit să obţină mandate la alegerile din 27 septembrie?

Mara Mareş: Numărul total al aleşilor locali TNL este de 1166. Este o premieră nu doar pentru PNL, dar o premieră politică în România. Niciodată până acum, nici partidele nici românii nu au dat atât de mult credit tinerilot. Am triplat numărul de tineri care au fost aleşi. Este o recunoaştere a muncii noastre şi pe de altă parte şi o încredere a PNL în generaţia tânără şi o înţelegere a dorinţei românilor de schimbare. Nu am mers neapărat cu oameni noi pe liste, dar am mers cu tineri. În Bucureşti ne bucurăm cu preşedintele TNL care va fi viitorul viceprimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu. E o mare mândrie pentru noi.

Care a fost cea mai răsunătoare victorie a TNL la locale?

Aş vrea să menţionez două. Prima v-am spus-o, propunerea lui Stelian Bujduveanu şi de asemenea, o altă mare mâdrie a noastră e câştigarea primăriei Floreşti, cea mai mare comună din ţară. Este lipită de Cluj. Este o comună cu 40.000 de locuitori. În ţară sunt multe exemple. Pentru noi sunt importante şi comunităţile rurale, nu doar cele urbane. Sunt unele partide care se focusează pe zona urbană.

Simt aici câteva săgeţi către USR-PLUS.

Cred că e o realitate. Focusul lor merge pe urban. Dacă asta e direcţia lor politică, foarte bine. Noi nu încercăm să discriminăm, nu vrem să lăsăm deoparte partea urbană.

Cum vedeţi colaborarea cu USR-PLUS?

E important să vedem şi cine câştigă alegerile parlamentare. Sunt convinsă că PNL, aşa cum s-a întâmplat în ultimele rânduri de alegeri, va ieşi pe primul loc. Este exclusă o alianţă cu vreun partid de stânga. Fie că e PSD, ProRomânia, asta dacă intră în Parlament. Colaborarea va fi cu un partid de dreapta. Poate USR, UDMR, PMP, vom vedea.

Personal vă doriţi o alianţă cu USR-PLUS?

Îmi doresc o alianţă resposanbilă, o alianţă prin care PNL să dea premierul. Dacă ea va fi cu USR-PLUS, atunci va fi o decizie bună. E prea devreme să ne exprimăm.

Vorbeaţi despre tinerii de la alegerile locale şi victoriile TNL. La parlamentare câte locuri au primit tinerii TNL pentru Senat şi Parlamentare?

Avem peste 20 de tineri pentru alegerile generale. Acum să vă spun care sunt locuri eligibile şi care sunt neeligibile, n-aş putea să vă dau o părere. Vom afla după 6 decembrie. E un număr mare, mă bucură foarte mult. Asta pe lângă tinerii care sunt parta a aparatului administrativ. Am primit o foarte mare deschidere din partea Guvernului de a combina experienţa şi tinereţea. Pe mine mă enervează foarte tare acest stereotip care planează asupta tinerilor, că n-au experienţă. Ea trebuie să înceapă de undeva. Guvernul PNL a avut încredere în noi.

Deci mai bine de 10% din viitorii parlamentari PNL vor veni din PNL

Doamne ajută să fie aşa. Vedem ce se va întâmpla după 6 decembrie.

Vorbiţi de rolul important al tinerilor din PNL şi de aprecierea de care se bucură. Dvs, ca lider PNL, de ce aţi prins abia locul 8 de pe listele din Bucureşti?

Faptul că candidez din Bucureşti cred că e un semnal important. Lista de la Bucureşti e cea mai răsunătoare. Locul 8 e un loc eligibil.

Cam la limită. V-ar trebui 25% în Bucureşti. Credeţi că veţi scoate acest rezultat?

Sunt convinsă. Şi rezultatul de la alegerile locale poate nu sună foarte bine, dar pentru PNL a fost o creştere foarte mare în Bucureşti. Să nu uităm de rezultatul dezastruos din 2016, care e o realitate, nu ne bucurăm pentru el. S-a mulcit foarte mult în ultimii ani la PNL Bucureşti. Faptul că l-am susţinut pe Nicuşor Dan, vizavi de scor, poate că n-a fost un ajutor. Însă ce s-a întâmplat la Bucureşti a fost pentur binele bucureştenilor. A fost cea mai bună decizie. Nu meritau nişte procente în plus şi să rămânem cu doamna Firea.

De ce nu aţi mai candidat pentru un mandat la Braşov?

Această plecare a mea, la nivel politic, pentru că Braşov rămâne pentru mine acasă, această mutare a fost o recunoaştere a muncii întregii echipe a TNL. A fost vorba de o promovare a ceea ce am reuşit noi în ultimii ani. Eu am preluat TNL într-un moment foarte greu. Eram scindaţi, erau fel de fel de găşti. Foarte multe partide politice spun că la noi este minunat. Nu, la noi au fost probleme, dar le-am rezolvat. Locul meu pe lista de la Bucureşti e o recunoaştere a acestei munci. A venit în consultare cu liderul PNL Bucureşti şi Ludovic Orban. E o onoare să fiu pe aceeaşi listă cui Ludovic Orban.

Cât a mai rămas din mandatul dvs la TNL?

A mai rămas un an.

Deci la anul faceţi Congres?

Da, cu siguranţă. În toamna anului viitor, înainte de 22 octombrie. Sper să facem un COngres aşa cum a fost acel din urmă cu trei ani, cu delegaţi.

Veţi candida pentru un nou mandat?

Da. Îmi doresc să candidez pentru un nou mandat la preşedinţia TNL. Sunt mulţumită de ce am făcut şi vreau să facem mai multe. Probabil va mai fi un mandat şi atât.

Care a bilanţul dvs de parlamentar de patru ani?

Am tot văzut pe Facebook în ultima vreme tot feluld e cifre. În ultimii ani am avut x declaraţii politice, x iniţiative. Pot să vă spun şi eu asta, dar nu cred că asta e cel mai important. Numerele sunt destul de mari, nu sunt codaşe. Activitatea mea politică din Parlament s-a împărţit pe două culoare. O dată pentru judeţul Braşov şi o dată iniţiativele pentru tineret. Pentru judeţul Braşov sunt foarte multe de povestit. De la centura ocolitoare a municipiului Făgăraş, la scăderea vârstei de pensionare pentru făgărăşenii care au locuit în zona Combinatului Chimic, scăderea vârstei de pensionare pentru cei care au lucrat la Fabrica de Pulberi din Făgăraşi. Sunt mândră şi recunoscătoare că am avut ocazia să-i reprezint pe braşoveni în Parlament timp de patru ani de zile. Celelalte proiecte au ţinut de tineret şi de învăţământ. Acum vreo doi ani povesteam de studenţii români din străinătate şi greutatea cu care se întorceau acasă. Statul român le umbla în buzunar şi le scotea banii ca să le recunoască studiile, care marea lor majoritate sunt la instituţii de învăţământ prestigioase. Am depus o iniţiativă legislativă în acest sens, a picat. Aşa cum a fost timp de trei ani, majoritaea din Parlament încă aparţine PSD, din păcate. Culmea culmilor, după aceea a venit ministrul Breaz şi a şi dublat această taxă. Mi-am dat seama că n-am nicio şansă în Parlament. Am încercat de asemenea să introducem prin lege posibilitatea şcolilor de stat din România să predea Bacalaureatul internaţional. M-am lovit, la fel, de o lipsă de viziune. Revenind la echivalarea diplomelor, imediat după ce am preluat guvernarea m-am dus la doamna ministru Anisie şi am prezentat această problemă şi ce s-a întâmplat. Nu doar că doamna ministru a înţeles pe loc ce se întâmplă şi mi-a dat dreptate, dar în 24 de ore, şi nu exagerez, a şi emis un ordin de ministru prin care a anulat această taxă de echivalare a studiilor. Pentur mine a reprezentat un prim gust a ce înseamnă guvernarea liberală. Viziune, responsabilitate, încredere şi eficienţă. Eu m-am chinuit 2 ani în Parlament să rezolv o problemă care, uite, cu deschiderea unui ministru PNL am rezolvat-o în 24 de ore.

Ce planuri aveţi pentru următorii patru ani de mandat dacă ajungeţi deputat?

Planuri sunt foarte multe, nici nu aş şti de unde să încep. Pot să vă spun un prim lucru pe care l-am iniţiat şi sper ca la începutul anului viitor să-l punem în practică şi anume de a forma fonduri pentru tineret în fiecare dintre COnsiliile Locale, acolo unde avem aleşi de la TNL. Şi sunt multe. Municipiile care sunt reşedinţă de judeţ au obligaţia de a face aceste fonduri destinate pentru tineret, pentru activităţi de tineret. Noi vrem să generalizăm această obligaţie. Nu prin lege ci prin voinţa tinerilor care se află în Consiliile Locale, să deschidem parteneriate cu ONG-uri de tineret din toată ţara aşa încât să mergem la nevoile locale ale tinerilor în fiecare oraş şi comună unde va fi cazul în ţară.

Ce aţi învăţat în aceşti patru ani de deputat în Parlamentul României?

Am învăţat că lucrurile nu se întâmplă aşa cum e drept şi corect, aşa cum am trăit eu în Marea Britanie crezând că aşa funcţionează lucrurile. Am fost naivă la început, crezând că voi putea muta munţii din loc. Acum parte din problemă e procedura din întreaga Românie, care de multe ori ţine lucruril pe loc. Mă bucur că multe din aceste proceduri încep să fie eliminate sau au fost mutate online. Sunt convinsă că în viitorii patru ani de guvernare vom face prograse. Şi parte că am avut majoritatea PSD şi n-am putut face lucruri. Am învăţat ce înseamnă importanţa unei echipe. Tu de unul singur sunt foarte puţine lucruri pe care le poţi face.

Ce scor va scoate PNL la alegerile parlamentare?

Să fac un prognostic. Eu cred că o să mergem undeva la 37%.

Deci veţi creşte cu vreo 3 procente faţă de locale. Cum s-ar explica această creştere? Intervine inerţia erodarea guvernării.

Absolut, e imposibil ca toată lumea să fie mulţumită. Critica e importantă pentru că te mai împinge de la spate. PNL a fost extrem de responsabil în acest an de guvernare. Chiar dacă am trecut print-ro perioadă pe care nu ne-am dorit-o, noi am fost singurii care ne-am asumat această responsabilitate de a tranzita această criză sanitară care ne-a dat peste cap într-un milion de feluri. Cred că în 6 decembrie românii îşi vor da seama că am fost responsabili şi am făcut tot ce am putut noi mai bine.

Iar în Bucureşti?

Minim 25%. Avem şanse şi în 28%. Sunt multe variabile. Intră toate partidele parlamentare în Parlament? Mă îndoiesc.