Manda anunţă că ambasadorul George Maior a fost convocat la audieri în Comisia SRI pe data de 4 septembrie: Am avut un schimb de SMS-uri

Ştiind că domnul Maior este în România, am aflat de la MAE că e până pe 5 septembrie, am hotărât împreună cu cei doi colegi ai mei din conducerea Comisiei să convocăm Comisia pentru marţi, 4 septembrie, la ora 11.00. Am trimis adresa către MAE să ne sprijine în venirea domnului Maior (…) şi aşteptăm să vină”, a declarat Claudiu Manda.





El a precizat că a vorbit cu Maior prin SMS-uri şi i-a spus că va fi convocat la audieri.





“Am avut un schimb de SMS-uri cu domnul Maior în care i-am spus că trimitem către MAE această invitaţie, deci ştie, nu poate spune că nu ştie. I-am şi spus că nu vom purta subiectul de domnul Giuliani (…) noi avem de clarificat aspectele spuse la momentul respectiv, în luna mai, cred, de domnul Horia Georgescu”, a conchis Claudiu Manda.





Preşedintele Comisiei SRI a explicat că, imediat după audierea fostul director ANI, Horia Georgescu, s-a decis o nouă audiere a ambasadorului Româniai în SUA.





“Noi, imediat după ce l-am audiat pe domnul Maior şi ulteiror pe domnul Horia Georgescu, am decis în Comisie că va nevoie de încă o audiere a domnului Maior şi să vedem când facem această audiere. Am şi trimis la momentul respectiv o adresă către domnul Maior, la ambasadă, şi către MAE (…) Am văzut în spaţiul public că a venit domnul Maior în România, din păcate, cei de la MAE nu ne-au comunicat acest lucru ca să putem să formăm o astfel de Comisie, ne-au trimis la un moment dat un răspuns în care ne-au spus să stabilim noi o perioadă, însă noi aveam toată disponibilitatea de a discuta (…)”, a declarat Maior.





Miercuri, deputatul USR Lucian Viziteu, membru în Comisia SRI, se arăta indignat de faptul că a aflat din presă de audierea lui George Maior.





“Nici nu a început sesiunea parlamentară şi aflăm din presă, din nou, că marţi îl vom audia în Comisia de Control al SRI pe ambasadorul României la Washington, domnul George Maior. În afara faptului că membrii comisiei nu sunt anunţaţi conform legii şi prin respectarea regulamentelor comisiei, audierea se referă la o speţă fără legătură cu atribuţiile comisiei. avocatul Rudolph Giuliani. Prin astfel de audieri aruncăm în derizoriu atribuţiile comisiei şi vulnerabilizăm întreaga activitate. Comisia de control al SRI nu este locul de joacă al domnului Manda şi al PSDragnea, avem teme importante de discutat în cadrul acestei comisii, cum ar fi evenimentele din 10 august, audierea domnului Dragnea în legătură cu protocolul semnat de dânsul, tentativa de asasinat şi pesta porcină”, a scris Viziteu pe Facebook.





Totodată, Viziteu anunţa că va depune o plângere la Comisia de disciplină împotriva lui Claudiu Manda pentru că a încălcat regulamentele în vigoare.





“În calitate de membru în Comisia de Control al SRI voi depune o plângere împotriva preşedintelui Claudiu Manda, la Comisia de disciplină, în legătură cu încălcările repetate ale regulamentelor şi legilor în vigoare”, a mai scris deputatul USR.