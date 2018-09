Manda: Din 1990, SRI a semnat 565 de protocoale sau acorduri, dintre care 137 sunt active. 18 au fost cu instituţiile din justiţie şi mai sunt în vigoare două

"Sunt semnate protocoale între SRI şi instituţii din 1990. În total au fost 565 de protocoale sau acorduri. Dintre cele 565, 432 au fost protocoale, restul au fost documente şi acorduri. 137 sunt active, 134 sunt denunţate şi 94 sunt abrogate ca urmare a abrogării legislaţiei. Discuţia pe care am avut-o cu conducerea SRI, dincolo de această prezentare, a fost ca toate aceste documente, toate aceeste acorduri, toate aceste protocoale să ne parvină la comisie şi angajamentul conducerii serviciului a fost ca în maximum o săptămână toate aceste documente să ne parvină la comisie", a declarat Claudiu Manda.

El a spus că s-a pus un accent deosebit pe protocoalele din justiţie, fiind vorba despre18 astfel de documente semnate de SRI cu Parchetul General, cu DIICOT, cu DNA, cu Inspecţia Judiciară sau cu CSM.

"Dintre acestea, s-a pus un accent deosebit pe ce înseamnă protocoale din justiţie. Aici cred că vorbim de 18 astfel de documente, semnatecu Parchetul, cu DIICOT, cu DNA, cu IJ, cu CSM, unele denunţate, unele clasificate, unele dintre ele cu carecter public. Cred că în acest moment vorbim doar de două documente care au caracter secret şi care sunt încă în vigoare, cele legate de ameninţările de terorism şi ar urma să verificăm pentru că cele două sunt la comisie, dintre cele 64 pe care le-am primit, cred că la sfârşitul anului trecut, dar nu am apucat să verificăm", a mai spus preşedintele Comisiei parlamentare de control al activităţii SRI, senatorul PSD Claudiu Manda.

El a precizat că s-a discutat şi despre cele două protocoale încheiate în 2016 între SRI şi Ministerul Public, concluzia fiind că acestea au avut la bază OUG 6.

"Am avut o discuţie legată de protocoalele din decembrie 2016 - cel secret şi cel nesecret. Opinia conducerii SRI a fost următoarea: au avut la bază OUG 6 care, în opinia SRI, prespununea ca pe vidul legislativ apărut pe decizia 51 a CCR nu exista acea structură de interceptări care era la SRI şi a fost nevoie să apară această OUG 6, ca interceptările făcute pe mandate, supravegere tehnică, să poată să continue şi cea de-a doua de a defini organele de cecetare specială şi aici ne-a fost prezentat faptul că în zona militară există această noţiune sub coordonarea procurorului militar, că acesta a fost sensul şi că ]n modificările aduse la legislaţie ca urmare a deciziei CCR în zona de competenţă a SRI nu exista această noţiune de cecetare specială pentru infracţiuni de terorism sau ameninţări la adresa securităţii naţionale. Ne-au fost prezentate şi documentele din zona justiiei, am solicitat să ne parvină. Conducerea SRI doreşte să desecretizeze mare parte din acestea", a mai declarat Claudiu Manda.

El a precizat că dup[ 1990 SRI a avut protocoale cu toate ministerele din fiecare guvernare şi cu majoritatea instituţiilor statului.

