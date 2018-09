Maior: Există o campanie recurentă de ştiri false împotriva mea. Va veni o vreme, şi nu cred că o să le facă plăcere unora, când voi putea reacţiona

Întrebat, într-un interviu acordat Digi24, de ce numele său este atât de des amintit în declaraţiile din spaţiul public, George Maior a spus că poate este considerat "interesant” pentru că există o anumită percepţie că ar putea coordona de la Washington anumite mişcări politice. Maior a spus că în ultima vreme există o campanie de ştiri false împotriva sa.





„Poate sunt un pic mai interesant, poate există o anumită percepţie că aş putea să coordonez de la Washington noi mişcări politice, să influenţez anumite tendinţe politice. Sunt lucruri false. Este o campanie recurentă de ştiri false, analize fragmentate care vor să proiecteze o anumită imagine”, a declarat George Maior la Digi24.





El a spus că respinge toate aceste acuzaţii, însă nu a reacţionat până acum la ele pentru că nu avea de ce să facă acest lucru în calitatea sa de ambasador al României în SUA. Maior a adăugat că va veni o vreme în care va răspunde tuturor acuzaţiilor, chiar dacă unora nu le va face plăcere.





„Va veni o vreme, şi nu cred că o să le facă plăcere unora, când voi putea reacţiona mai mult. Ca să se liniştească, nu am nicio intenţie politică, nu fac acţiuni subterane, supraterane, sub text, de tip politic, media etc. Eu îmi văd de treabă”, a explicat Maior.





Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunţat, sâmbătă seara, după şedinţa Comitetului Executiv al PSD, că i-a solicitat premierului Viorica Dăncilă să îi ceară ministrului de Externe, Teodor Meleşcanu, să înceapă demersurile pentru rechemarea de la post a ambasadorului României în SUA, George Maior.





Ambasadorul României la Washington, George Maior, fost director al SRI, a afirmat, luni, referitor la scrisoarea transmisă autorităţilor de la Bucureşti de avocatul preşedintelui preşedintelui american Donald Trump, Rudolph Giuliani, către oficialii români, în care cere verificarea protocoalelor secrete ale SRI, că acesta este un personaj „spumos şi combativ”, el reprezentând “expresia unui lobby iniţiat de anumite forţe” care vor să apere persoane din România cu probleme penale.





Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis luni că poziţia exprimată de ambasadorul României la Washington, George Maior nu a fost aprobată la nivelul Centralei MAE sau de Guvern, iar un ambasador al României ar trebui să fie preocupat "să reprezinte întotdeauna interesele statului român în statul în care este acreditat". În acest context, Ministerul preciza că îl va chema pentru explicaţii pe George Maior.