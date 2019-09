Internele au rămas azi fără ministru. PSD şi Iohannis aruncă vina de la unul la altul

”Astăzi încetează mandatul meu interimar la Ministerul Afacerilor Interne. Am încercat să-mi fac datoria în mod responsabil. Am luat imediat măsuri pentru reformarea sistemului de siguranţă a cetăţeanului. Am colaborat excelent cu dl. Raed Arafat la elaborarea ordonanţei de urgenţă 62/2019 prin care am îmbunătăţit sistemul 112. Am început procesul de reformare a funcţiilor de conducere din MAI. Atât cât mi-a stat în putinţă şi cât mi-a permis legea, i-am sprijinit pe anchetatorii care investighează cazul de la Caracal. Am lucrat în minister cu oameni deosebiţi, bine pregătiţi, cărora le mulţumesc pentru buna colaborare”, a scris, joi, pe Facebook, Mihai Fifor.

Acesta susţine că într-un moment extrem de important instituţia rămâne fără ministru.

”Din păcate, în plin proces de reformare a sistemului de siguranţă a cetăţeanului, în plin proces de organizare a alegerilor, MAI rămâne fără ministru. Klaus Iohannis este în campanie şi face tot ce poate să blocheze Guvernul, forţând peste măsură legile şi Constituţia. Este o dovadă de dispreţ pentru oameni şi de cruntă indiferenţă pentru tragedia de la Caracal de care şi-a amintit doar în declaraţiile politice. Oamenii au nevoie de un alt fel de preşedinte, iar în această toamnă ne vom lupta să dăm României şeful de stat pe care îl merită: muncitor, implicat şi aproape de oameni”, a mai scris Fifor.

Premierul Viorica Dăncilă a trimis, în 26 august, preşedintelui Klaus Iohannis propunerile de remaniere. Propunerea pentru Ministerul Justiţiei era judecătorul Dana Gârbovan, în timp ce pentru Ministerul Afacerilor Interne a fost propus Mihai Fifor, iar pentru Ministerul Educaţiei Şerban Constantin Valeca. Iulian Iancu a fost propus viceprmier pe probleme economice, iar Ana Birchall, pentru parteneriate strategice.

Două zile mai târziu, preşedintele Klaus Iohannis anunţa că respinge propunerile.

”Nu accept nicio propunere de remaniere din partea acestui guvern, nu doar pentru că şi-a schimbat componenţa politică, ci pentru că propunerile pe care le-am primit sunt pur şi simplu inacceptabile. Resping în integralitate remanierea propusă de premier”, a anunţat preşedintele.

În cursul zilei de miercuri, Dăncilă a făcut noi propuneri de miniştri - reprezentaţi ALDE - la Mediu - Graţiela Gavrilescu, Energie - Ion Cupa, Relaţia cu Parlamentul - Ştefan Băişan. Dăncilă a mai anunţat că va trimite preşedintelui Klaus Iohannis şi nominalizarea lui Dan Chirilă la MAI şi pe cea a Cameliei Gavrilă la Educaţie.

