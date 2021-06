Ludovic Orban, replică pentru Florin Cîţu: Eu sunt un garant al menţinerii coeziunii în această coaliţie

Întrebat ce crede referitor la declaraţiile premierului, conform cărora coaliţia de guvernare ar merge mai bine cu el în fruntea PNL, actualul preşedinte al PNL, Ludovic Orban a refuzat să creadă.

„Nu cred că a spus asta, deci eu am fost şeful echipei de negociere în caliatet de preşedinte al Partidului Naţional Liberal, negocieri care întradevăr au fost dificile, dar în urma acestor negocieri, am reuşit formarea coaliţiei, investirea Guvernului şi am reuşit să luăm acele măsuri care trebuiau luate înainte de 1 ianuarie, ca să menţinem România credibilă pe plan internaţional şi ca să putem să împiedicăm derapaje bugetare, ca să nu se afecteze negativ evoluţia României pe termen mediu şi lung. Am participat la toate negocierile în coaliţie, împreună, trebuie să recunoaştem după nişte negocieri extrem de lungi şi de dificile, am convenit asupra unei forme finale privnd PNRR, formă care a fost transmisă la Bruxelles, sigur va fi în continuare obiectul discuţiilor, negocierilor între Guvernul României şi Comisia Europeană. De asemenea, am depăşit un moment de criză ca urmare a intervenţiei mele în calitate de preşedinte al PNL. Eu sunt mai degraba un garant al menţinerii coeziunii în această coaliţie”, a spus preşedintele PNL, Ludovic Orban.

El a mai explicat că voinţa organizaţiilor este exprimatăprin vot, iar preşedinţii de filiale care s-au afişat lângă Florin Cîţu nu reprezintă voinţa colegilor lor.

„În câteva filiale, voinţa organizaţiilor a fost exprimată prin votul fie în biroul politic judeţean(...) voturi de susţinetre a candidaturii mele, preşedinţii care au fost în poză, au fost în poză, nu i-au reprezentat pe colegii lor din filialele respective care şi-au exprimat o altă opţiune, de altfel, în acea poză sunt 17 preşedinţi de filiale, în care aş face această menţiune, în niciuna dintre filialele în care au fost preşedinţi nu se dăduse un vot de susţinere pentru Florin Cîţu şi în cinci dintre ele se dăduse un vot de susţinere a candidaturii mele”, a mai declarat Ludovic Orban.

În privinţa părerii susţinute de Emil Boc şi Florin Cîţu, conform căreia partidul are nevoie de un suflu nou, preşedintele PNL a mai spus că el deja a adus un suflu nou în partid, explicând faptul că a susţinut de-a lungul timpului candidatura foarte multor tineri.

„Nu este importantă vârsta preşedintelui PNL, ci cine este, ce concepţii are ce face preşedintele PNL, eu pe mine nu mai pot să mă înnoiesc, să mă întineresc pentru că asta este natura, asta e viaţa, ceasul ticăie şi nu pot să merg decât spre senectute, înainte”, a mai spus preşedintele PNL.