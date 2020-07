Ludovic Orban pune tunurile pe CCR: E o filială a PSD. Ne-a lăsat fără posibilitatea de carantinare. Numărul de cazuri ar fi fost de 10-20 de ori mai mare

Ludovic Orban: CCR a devenit o filială a PSD. La fiecare lovitura data impotriva guvernului, impotriva cetatenilor români. De data asta iar venim cu solutii. Readuc aminte că în urma deciziei CCR practic toate amenzile date de institutiile cu drept de control au fost anulate printr-o decizie ccr. Vă readuc aminte că la trecerea de la starea de urgenţă la starea de alertă ne-am trezit o cu altă decizie a CCR care ne-a pus într-o situaţie dramatică. Până la urmă starea de alertă a fost adeptată însă cu multe modificări care ne-a îngreunat să oprim răspândirea pandemiei.

Suntem în situaţia în care trebuie să mutăm pacienţi cu elicopterul pentru că nu putem detaşa medici. Directori de spital se opun ca medicii să fie detaşaţi în zonele fierbinţi. Acum sutem în faţa unei noi situaţii de o gravitate fără precedent în urma undei decizii CCR. Curtea Constituţională a decis că nu există bază legă . Un pacient care e infectat cu covid poate pleca liniştit acasă. CCR ne-a lăsat fără posibilitatea de a carantina localităţi. Cum am fi putut reacţiona de exemplu la Suceava sau în alte localităţi în care s-a produs creşterea numărului de infecţii.

Şedinţa de azi are un singur subiect pe ordinea de zi. Vă spun că exista bază legală şi înainte. Pun aşa o întrebare unde am fi fost dacă nu am fi putut lua aceste măsuri. Noi am avut o expunere uriaşă pentru persoanele care au venit din ţări cu un nivel foarte răspândit al epidemiei. Dacă nu am fi avut acest instrument am fi avut probabil de 10-20 de ori mai multe cazuri. Instituţiile nu trebuie să facă jocuri politice.

Eu nu ştiu ca vreo altă ţară europeană să se întâmple ceea ce s-a întâmplat în România cu boicotarea din partea unor instituţii. Avem acest proiect de lege şi va trebui să convingem parlamentarii să-l adoptăm cât mai rapid.