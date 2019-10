Ludovic Orban: PSD nu a avut încredere în Ciolacu şi l-a trimis pe soldatul japonez, penibilul Florin Iordache

Ludovic Orban a afirmat că votul de astăzi din Parlament a fost primul semnal că Opoziţia are majoritate şi că, pe lângă cele 237 de parlamentari care au semnat moţiunea, s-ar mai alătura încă şapte.

„Opoziţia are majoritate în Parlament. Guvernul Dăncilă este în minoritate. PSD a trebuit să accepte faptul că Opoziţia are majoritate în Parlament. PSD nu a avut încredere să-l lase pe Marcel Ciolacu să conducă şedinţa şi l-a trimis pe soldatul japonez, penibilul Florin Iordache. Pe lângă cele 237 de semnături, mai putem obţine încă 7 voturi în plus la moţiune”, a declarat Ludovic Orban.