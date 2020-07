Ludovic Orban: Nu ne dorim să mai impunem restricţii. Depinde de respectarea regulilor. Încă nu am văzut impactul tergiversării legii carantinei

Întrebat dacă Guvernul va impune noi restricţii în cazul în care numărul de cazuri zilnice noi de COVID-19 depăşeşte 1.000, premierul Ludovic Orban a explicat că depinde de respectarea regulilor.

„Nu ne dorim să mai impunem nicio restricţie. Nu ne dorim nicio măsură care să aibă vreun impact negativ asupra economiei. Economia reporneşte, are nevoie de susţinere. Oamenii au nevoie de locuri de muncă. Sigur, acest lucru depinde de respectarea regulilor, de oprirea răspândirii”, a afirmat Ludovic Orban.

„Nu ne dorim să ajungem să vorbim de amânarea alegerilor locale”

În ce priveşte o nouă amânare a alegerilor locale, Ludovic Orban a explicat că nu îşi doreşte să se ajungă în situaţia asta, întrucât s-ar pune problema legitimităţii mandatului primarilor de vreme ce acesta a fost prelungit deja o dată.

„Dacă derularea campaneii electorale şi organizarea alegerilor crează un pericol epidemiologic. Fac apel la toate partidele politice să nu mai facă campanie electorală pe tema epidemiei. Avem nevoie de solidaritate, de mesaje coerente şi de o mobilizare a tuturor liderilor politici, a tuturor primarilor pentru a putea lupta cu această epidemie. În măsura în care se constată că nu există riscuri suplimentare, se pot derula alegerilor. Decizia alegerilor nu este o decizie care aparţine doar Guvernului sau doar PNL. Să nu uităm că am mai amânat o dată alegerile şi am prelungit mandatele aleşilor locali. E vorba şi de legitimitate şi de democraţie. Nu ne dorim să ajungem în situaţia în care să ajungem să vorbim de amânarea alegerilor”, a adăugat liderul PNL.

Ludovic Orban a vorbit mai apoi şi despre legea carantinei şi izolării, promulgată azi de preşedintele Klaus Iohannis.

„Încă nu am văzut impactul tergiversării adoptării unei legi în urma deciziei CCR. Să nu uităm că nu am avut nicio posibilitate de a împiedica persoanele bolnave să iasă din spital. Nu am avut nicio posibilitate de a dispune izolarea la domiciliu, nu am avut nicio posibilitate legală de a dispune carantinarea sau o serie de alte măsuri. Încă nu am înţeles, în Camera Deputaţilor s-a adoptat legea fără probleme. În Senat legea adoptată nu a mai fost bună pentru senatorii PSD”, a conchis premierul.