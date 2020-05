Orban: N-am trecut de vârful pandemiei. Am trecut cu bine de Paşte. Vom vedea dacă vârful ne va prinde pe relaxare

Jurnalist: Oficialii europeni ne spuneau că România nu a ajuns la vârful pandemiei. De ce aţi hotărât măsuri de relaxare? Celelalte ţări europene au decis măsuri de relaxare fiind într-o pantă descendentă.

Suntem pe palfon cu o uşoară tendinţă de descreştere. Nu pot să spun că am trecut de vârf. Am trecut de Paşti cu bine. Am trecut cu bine şi de 1 mai. Trendul tinde spre descreştere.

Vârful ne va prinde pe relaxare?

Vom vedea.

Premierul a susţinut luni seară o conferinţă de presă în care a explicat în ce vor consta măsurile de relaxare socială care vor intra în vigoare de pe 15 mai. Chiar dacă România va ieşi din starea de urgenţă, revenirea la normalitatea se va face pas cu pas a anunţat astăzi şi preşedintele Klaus Iohannis .. Localităţile aflate în carantină rămân în continuare izolate, pentru a nu răspândi virusul.