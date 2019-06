Ludovic Orban încearcă să stingă conflictul: Am o relaţie de prietenie şi camaraderie cu Rareş Bogdan

„E depăşit demult episodul acesta. Eu comunic zilnic cu prietenul meu Rareş Bogdan. Se simte o oarecare nemulţumire, apoi revine (n.red.: asupra declaraţiei privind semnarea pactului). Formatul a fost să meargă preşedintele plus alţi şase reprezentanţi. Eu am vrut să participe persoanele cel mai implicate în pact. Eu am ales trei reprezentanţi de la Cameră şi trei de la Senat. De ce au fost mai mulţi? Pentru că alte partide au venit cu mai mulţi oameni şi prin urmare am mai chemat oameni”, a afirmat Ludovic Orban, miercuri seară, la Digi 24.





Liberalul a mai explicat că reacţia lui Rareş Bogdan a fost una la cald şi că între cei doi există în continuare o relaţie de camaraderie.





„Vreau să dezmint orice speculaţie. E o relaţie de prietenie, de camaraderie, de consultare permanentă şi nu cred că cei care încearcă să bage băţul în gard au dreptate. Părerea mea e că a fost o reacţie la cald. Ar fi vrut să vină la Cotroceni şi ar fi vrut să vină. S-a simţit o oarecare nemulţumire. Era o întâlnire la San Sebastian şi eu nici nu ştiam dacă Rareş Bogan era în ţară sau nu. Dar nici vorbă de o răcire a relaţiei. Dimpotrivă. Rareş Bogdan şi cu mine am fost ca doi oameni care aveau dinainte o relaţie de prietenie şi am luptat umăr la umăr în această campanie”, a conchis Orban.





De cealaltă parte însă, Rareş Bogdan spunea săptămâna trecută că e nesigur pe relaţa sa cu Ludovic Orban.







„Nu ştiu dacă mă place sau nu, cred că mă place, dar a considerat că trebuie să fie altcineva. Eu am fost bun în campanie. Asta e, nu contează. Mergem înainte“, a declarat Rareş Bogdan, întrebat dacă nu-l mai place Orban.

