Ludovic Orban, după discuţia cu Pro România: Mi se pare că ne-am înţeles. Ponta nu a cerut niciun minister

„Mi s-a părut că ne-am înţeles că România are nevoie de un Guvern care să asigure stabilitate, care să asigure un buget pe 2020. A fost o discuţie pozitivă. Am depăşit puncte de diferenţă. Am încredere că până la final ne vom înţelege şi vom obţine susţinerea în Parlament”, a afirmat Ludovic Orban, când a fost întrebat de negocierile purtate cu liderii Pro România.

De asemenea, unul dintre punctele asupra căruia s-a ajuns la un acord este reducerea banilor daţi de stat partidelor politice. Referitor la anticipate, Orban a punctat faptul că acestea nu sunt excluse, dar e greu să se ajungă la ele. „Suntem deschişi pentru o discuţie privitoare la organziarea de alegeri anticipate. I-am spus că e necesar acord politic. Adică ca formaţiunile care doresc să aibă jumătate plus unu din Parlament, ca să nu aruncăm ţara în haos”, a completat preşedintele PNL „Nu, nu au cerut portofolii. Însă noi nu refuzăm posibilitate ca orice formaţiune să aprticipe cu idei sauexpertiză”, a conchis premierul desemnat.