Ludovic Orban, despre cei care neagă existenţa virusului: Este un obiectiv politic; se urmăreşte ruperea încrederii între autorităţi şi cetăţenii români

”Este un obiectiv politic”, susţine premierul, prcizând că ”se urmăreşte ruperea încrederii între autorităţi şi cetăţenii români”.

”Nu este numai în România, sunt negaţionişti. Este un curent în care, sincer vă spun, nu cred că un om care are o minimă educaţie şi are cât de cât o minimă logică poate să creadă toate tâmpeniile care sunt rostogolite, e adevărat, într-o campanie care se pare că are o gândire care nu se întâmplă numai în România, ci se întâmplă în multe ţări. Pare aşa că e o campanie care are cam acelaşi scenariu campania asta, se pare că o campanie parcă e gândită într-un laborator şi lansată de pe diferiţi suporţi naţionali în ţările europene”, a declarat, duminică seară, la B 1 TV, Ludovic Orban.

Premierul face referire la fake-news ”absurde”.

”Sunt absurde toate fake-urile astea care sunt lansate pe online mai ales. Mă bucur că media, totuşi, media tradiţională, nu s-a angrenat în acest soi de propagandă mincinoasă care determină de fapt, scopul urmărit este acela să îi determine pe oameni să nu respecte regulile, a mai declarat premierul.

Ludovic Orban consideră că ”cu cât numărul de oameni care nu respectă regulile e mai mare, cu atât numărul de persoane care se pot infecta creşte şi cu cât creşte numărul de persoane infectate, cu atât autorităţile trebuie să ia măsuri mai drastice, mai severe şi să genereze o nemulţumire”.

”Deci, aici este un obiectiv politic care arată clar să se urmăreşte ruperea încrederii între autorităţile de orice fel, autorităţi sanitare, autorităţi de toate tipurile şi cetăţenii români”, mai afirmat prm-ministrul.

Ludovic Orban a afirmat că ”această campanie perfidă” a fost derulată şi de foarte mulţi oameni politici.

”S-au comportat de asemenea natură încât să-i determine pe oameni să nu respecte regulile, să fie bagatelizat riscul asupra sănătăţii. (...) Au fost prea mulţi oameni politici, prea mulţi lideri de opinie care au exprimat public îndoiala faţă de această epidemie, au bagatelizat riscul asupra sănătăţii dat de acest virus şi prin comportamentul public pe care l-au avut pur şi simplu i-au îndemnat pe oameni să nu respecte regulile”, a mai declarat premierul.