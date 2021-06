Ludovic Orban se declară împotriva candidaturii prefecţilor liberali în alegerile interne din partid

„Eu am aflat din presă că domnul Lazăr candidează la preşedinţia PNL. Nici măcar nu a catadicsit să-mi dea un telefon să-şi sună: «Ştii, vreau şi eu să candidez la preşedinţia PNL». Că am aflat şi cu surprindere că direct s-a anunţat a fi în echipa lui Cîţu ca şi candidat. Acum, şi aici aş vrea să spun un lucru: prefectul este reprezentantul Guvernului în teritoriu, misiunea esenţială a prefectului este să asigura aplicarea programului de guvernare în judeţul respectiv, să asigure controlul de legalitate, să coordoneze serviciile deconcentrate în aplicarea programului de guvernare. Sunt foarte multe lucruri de făcut. Întrebat fiind – nu am vrut să dau o decizie, pentru că nu sunt genul de om care să impun restricţii – dar întrebat fiind pe tema asta, care e părerea mea despre implicarea prefecţilor în campanie, eu am spus categoric că mi se pare total nepotrivită implicarea în campanie şi mi se pare total nepotrivit ca prefecţii să candideze la preşedinţia filialelor judeţene”, a afirmat Ludovic Orban duminică, în judeţul Neamţ, judeţ al cărui prefect a anunţat că va candida la şefia organizaţiei din judeţ.

El a subliniat că prefectul reprezintă în teritoriu Guvernul şi nu conducerea PNL.

George Lazăr, prefect al judeţului Neamţ din decembrie 2019 până în prezent, perioadă în care a deţinut funcţia fără întrerupere, dar în care a fost apolitic până în martie 2021, a anunţat pe Facebook candidatura pentru şefia PNL Neamţ şi susţinerea sa faţă de Florin Cîţu pentru funcţia de preşedinte al PNL.





Candidatura lui Lazăr nu ar fi însă permisă de Regulamentul partidului privind organizarea, desfăşurarea şi conducerea activităţii organizaţiilor locale şi judeţene, regulament care, la articolul 85, prevede că „au drept de vot în cadrul CCL, CCJ şi CON membrii PNL înscrişi în partid până cel târziu la 31 decembrie a anului precedent anului în care se desfăşoară CON”, iar la articolul 86 stipulează că „vechimea în partid necesară pentru a candida la funcţii de conducere în partid este egală cu cea prevăzută pentru a avea drept de vot”.





Întrebat, astfel, cum va putea candida în condiţiile în care la finalul anului trecut deţinea funcţia de prefect, care la acel moment îl obliga să fie apolitic, George Lazăr a declarat pentru News.ro că va exista o derogare pentru anumite situaţii.