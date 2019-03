Liviu Dragnea l-a numit pe Klaus Iohannis „leneşul de la Cotroceni“

„Trebuie să investim în programe pentru sănătatea românilor şi o să le vedeţi imediat după ce leneşul de la Cotroceni va semna bugetul de stat ca România să înceapă să se dezvolte şi în acest an. Cea mai mare sumă pentru sănătate din istoria României este alocată în acest an. De ce? Pentru că avem bani, pentru că am pus sănătatea pe primul loc“, a declarat Dragnea duminică.





„Leneşul de la Cotroceni“ a fost invocat din nou de Dragnea în contextul discuţiilor despre investiţii în programele de dezvoltare din zona rurală.





„Sunt judeţe unde au ajuns mai mulţi bani pe aceste proiecte la liberali. Aşa s-au împărţit, pentru că nu s-au împărţit politic. Şi cu toate acestea, îl vedem pe leneşul de la Cotroceni care spune că programul de dezvoltare locală cuprinde bani pentru clientela politică. Păi primarii PNL sunt clientela noastră politică?", a întrebat Dragnea.





Liderul PSD a precizat că miercuri va avea loc o şedinţă de plen comună a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru a retrimite Legea bugetului de stat la Cotroceni.







Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: