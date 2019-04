Liviu Dragnea, despre Toader: A greşit foarte mult. Dăncilă decide dacă ministrul Justiţiei mai are susţinere în Guvern

„S-a tot vorbit trei luni de zile că se pot da şi apoi vine şi spune nu se vor da (ordonanţele de urgenţă n.red.). Dar de ce ai ieşit în ianuarie şi ai spus că se pot da? Sunt colegi care spun că poate nu a fost nicio intenţie niciodată, doar intenţia de a produce zarvă. Ce e cert e că Parlamentul le putea încheia. Intrau în procedură rapidă în Parlament, probabil că le atacau din nou, dar se adoptau şi se închidea acest subiect. Şi nu mai era zarvă pentru nimic", a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3.







Liderul PSD a spus că premierul Viorica Dăncilă este cea care trebuie să decidă dacă ministrul Tudorel Toader mai are susţinere în Guvern.





"În partid nu pot spune că domnul Toader mai are susţinerea pe care a avut-o. Nu este nimic personal, dar există această supărare mare. Ţipă ăia la Bruxelles. Pentru ce? Dacă spui urmează să, înseamnă că ţi-ai asumat şi adopţi", a completat Dragnea.





Întrebat dacă Tudorel Toader ar fi avut o întâlnire cu preşedintele Klaus Iohannis, preşedintele PSD a spus că a auzit şi el aceste zvonuri.





"Am auzit şi eu zvonurile astea. Nu sunt sfetnicul domnului Iohannis, nici paznicul domnului Toader. Puteam să se întâlnească de 10 ori. Eu nu cred că s-au întâlnit. Eu am avut un mare respect pentru domnul Toader, şi acum am, dar a greşit foarte mult. Aici e vorba de o responsabilitate foarte mare pe care trebuie să ţi-o asumi şi nu poţi să te joci cu anunţurile acestea fără să îţi asumi. I-am spus-o şi dumnealui şi i-am spus-o foarte cinstit, adică fără patimă şi ceartă. Nu ştiu ce va fi. O să discutăm poate subiectul în CEx următor. Nu va fi subiectul principal la CEx. Eu am o foarte mare supărare. Nu sunt aici să fac analiza activităţii domnului Toader. Eu cred că personal l-am susţinut, apreciat public, l-am încurajat, când alţii tăceau, dar nu sunt aici să îi fac analiza activităţii, dar când faci aşa ceva rişti să anulezi tot ce ai făcut. Chiar şi bunele intenţii pot fi anulate dacă faci o astfel de greşeală, dacă a fost o greşeală", a mai declarat Liviu Dragnea.

