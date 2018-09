Liviu Dragnea anunţă că la sfârşitul lui septembrie sau la începutul lui octombrie ar urma să aibă loc o remaniere guvernamentală

„Sunt foarte mulţumit de doamna premier. Ştiu că e un prim-ministru bun. Ştiu că în fiecare zi demarează, aprobă proiecte. În unele ministere în continuare e o problemă cu unii funcţionari care sunt în posturi cheie, care pur şi simplu blochează sau nu sunt de acord", a spus Dragnea.





El a precizat că premierul Dăncilă şi liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu trebuie să facă evaluări care să se finalizeze cu o remanire, luna aceasta sau luna viitoare.





„Într-un timp relativ scurt, doamna premier cu domnul Călin Popescu Tăriceanu trebuie să prezinte o evaluare, iar noi în PSD trebuie să avem o discuţie pe fiecare ministru în parte. Cred că până la sfârşitul lunii sau începutul lunii octombrie aceste lucruri trebuie să se încheie cu o remaniere", afirmat liderul PSD.





Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, vineri, că a început evaluarea ministerelor, criteriul după care va fi analizată activitatea fiind îndeplinirea programului de guvernare. ”S-au făcut foarte multe lucruri, multe lucruri în afara programului de guvernare”, a spus Dăncilă care a afirmat că fiecare minister avea o foaie de parcurs de care trebuia să ţină seama.





„O remaniere o voi decide în urma evaluărilor pe care le fac. Deja am început evaluările pe fiecare minister în parte, raportat la programul de guvernare. S-au făcut foarte multe lucruri, multe lucruri în afara programului de guvernare, dar, aşa cum am spus, de când am preluat mandatul, pentru mine este important ca fiecare punct din programul de guvernare să fie îndeplinit de fiecare minister în parte şi de Guvern, per ansamblu pentru că fiecare are o foaie de parcurs de care trebuie să ţină seama” a răspuns Viorica Dăncilă.