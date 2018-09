Liderul UDMR nu este mulţumit de Dăncilă: Ultimul guvern de care am fost mulţumit a fost Guvernul Ungureanu

Kelemen Hunor a fost întrebat, vineri, la finalul şedinţei Consiliului Permanent al UDMR, care s-a desfăşurat la Cluj-Napoca, despre situaţia din PSD. El a afirmat că nu îl interesează ce se întâmplă în partid, ci guvernarea.

"Eu aş vrea să văd o guvernare coerentă, corectă, bună, ceea ce nu am văzut de când am plecat noi de la guvernare, din Guvernul Ungureanu. Mă întreabă lumea dacă sunt eu mulţumit cu Guvernul actual... nu am fost mulţumit nici cu Guvernul actual, nici guvernele precedente, ultimul guvern de care am fost mulţumit a fost Guvernul Ungureanu", a spus Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a menţionat că nu a fost mulţumit nici de Guvernul Ponta, din care formaţiunea a şi plecat.

În scrisoarea semnată de Gabriela Firea, Adrian Ţuţuianu şi Paul Stănescu, prin care au cerut demisia imediată a lui Liviu Dragnea din funcţiile de preşedinte al PSD şi al Camerei Deputaţilor, aceştia afirmau că vor menţinerea coaliţiei PSD-ALDE şi negocierea susţinerii parlamentare a Guvernului de către UDMR, minorităţi naţionale, parlamentari independenţi.