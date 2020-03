Liderul PSD Maramureş se dezice de Pintea şi Pop. „Propun suspendarea din partid. PSD are obligaţia de a fi în prima linie a luptei anticorupţie în România!“

„Dragi maramureseni,

Sunt socat de acuzatiile care sunt indreptate in aceste zile impotriva Sorinei Pintea. Am colaborat foarte bine in ultimii ani, politic si profesional, cu managerul de spital si ministrul Sorina Pintea si tocmai de aceea aceste acuzatii vin ca un soc personal.

Am incredere ca Justitia din Romania va face lumina in acest caz si sper ca familia Sorinei sa fie tare si sa treaca peste acest moment extrem de dificil. Familia sa ( Ovidiu, Ionut, Catalin si Simina) a fost alaturi de Sorina si in ultimele saptamani cand o boala grava o tinea departe de viata publica si sper ca Dumnezeu sa le dea intelepciunea sa treaca sanatosi peste aceasta cumpana.

Sunt Presedintele Consiliului Judetean Maramures si Presedintele PSD Maramures si am obligatia de a lua masuri concrete in zilele care urmeaza. Voi propune, luni, elaborarea unui act administrativ pentru instalarea unui manager interimar la Spitalul Judetean de Urgenta "Doctor Constantin Opris" din Baia Mare care sa asigure buna functionare a spitalului in conditiile de restrictionare a accesului in spital din cauza coronavirusului si vom demara o ancheta a Corpului de Control al Consiliului Judetean la Serviciul de achizitii publice a spitalului.

Voi propune, de asemenea, suspendarea din PSD a doamnei Pintea si a tuturor celor care ar putea avea legatura cu acest caz pana la solutionarea in instantele de judecata a acuzatiilor. Voi cere Conducerii Centrale Interimare a PSD modificarea Statutului PSD pentru implementarea imediata a unui set de masuri pentru ca actele de coruptie sa fie pedepsite aspru din punct de vedere politic. Cei care fac parte din PSD trebuie sa fie in primul rand oameni cinstiti iar PSD are obligatia de a fi in prima linie a luptei anticoruptie in Romania!“, a scris Zetea pe Facebook.

Sorina Pintea a obţinut un loc de senator pe listele PSD în Maramureş la alegerile parlamentare din decembrie 2016, însă a renunţat la funcţie. În locul său a urcat următorul clasat: Liviu Pop. Ulterior, Sorina Pintea a fost susţinută de Liviu Pop pentru funcţia de ministru al Sănătăţii, confrimă surse politice pentru Adevărul. Acum, Sorina Pintea şi Liviu Pop sunt implicaţi într-un dosar de corupţie.