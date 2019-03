Liderul PSD Maramureş, despre lista PNL pentru europarlamentare: I. C. Brătianu azi sigur nu este fericit, oriunde s-ar afla!

"Am trăit să o văd şi pe asta. Rareş Bogdan deschide lista de candidaţi PNL-PDL la europarlamentare. PNL, partidul istoric, îşi dă azi obştescul sfârşit. După o boală lungă provocată de infuzia de pdl'isti, azi PNL anunţă oficial că nu mai are oameni bine pregătiţi în propriile rânduri şi face un import din presă. Un om fără doctrina, fără valori, omul banului bine plătit!", scrie Zetea pe Facebook, declarându-se "oripilat" de "numărul mare de pdl'isti de pe listă".

"Vasile Blaga, Daniel Buda, Robert Sighiartău, Siegfried Mureşan, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Mircea Hava sunt câteva exemple cu care Traian Băsescu ar fi în continuare foarte fericit! Aceşti "mândri liberali" de azi sunt aceeaşi care acum nu mulţi ani tăiau pensiile şi salariile românilor în numele austerităţii europene şi care acum critică PSD că face exact contrariul", subiniază Gabriel Zetea.

El spune că a considerat multă vreme PNL un partener pentru politica maramureşeană dar constată "cu tristeţe sinceră", că nu mai există PNL.

"Acel PNL al lui Crin Antonescu care lupta cu hidra băsistă şi care susţinea drepturile şi libertăţile fundamentale ale românilor a întors armele 180 de grade" explică Zetea.

Postarea sa are şi un post scriptum: "Am scris aceste rânduri din sediul Ministerului Transporturilor, iar pe holul de la intrare sunt pozele foştilor miniştri. Prima poză este cea a lui I. C. Brătianu care azi sigur nu este fericit, oriunde s-ar afla!".

Lista PNL pentru alegerile europarlamentare din 26 mai a fost validată joi, în forurile de conducere ale PNL, primele poziţii fiind ocupate, în ordine, de Rareş Bogdan, Mircea Hava, Siegfried Mureşan, Vasile Blaga, Adina Valean, Daniel Buda, Dan Motreanu, Gheorghe Falcă, Cristian Buşoi, Marian Jean Marinescu, Vlad Nistor, Mihai Ţurcanu, Violeta Alexandru.

