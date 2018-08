Liderul PSD Arad: Atitudinea doamnei Andronescu nu este una demnă, mai ales că a avut atâtea mandate de ministru atribuite de partid

Deputatul Dorel Căprar, preşedinte al PSD Arad, a declarat pentru News.ro, în urma scrisorii intitulate „S.O.S PSD“ publicată de Ecaterina Andronescu, că atitudinea acesteia „nu este una demnă a unui membru de partid, mai ales că distinsa doamnă a avut atâtea mandate de ministru, şi acestea au fost atribuite de partid“.

„Nu pot să spun că doamna Andronescu nu şi-a făcut datoria pentru partid, dar atitudinea dânsei din ultima perioadă, şi mai ales prin această scrisoare, mi se pare nedemnă pentru personalitatea dânsei. Consider că ceea ce a făcut şi ceea ce urmăreşte prin această scrisoare nu este pentru binele României. Eu ştiu că am participat la foarte multe evenimente, întâlniri, activităţi politice cu doamna Andronescu şi totdeauna punea în faţa interesului personal al politicianului interesul cetăţeanului. Ei bine, prin această scrisoare interesul cetăţenilor nu este deloc enunţat“, a spus Căprar.

Liderul social-democraţilor arădeni a adăugat că nu i se pare normală cererea ca un guvern "legitim" să fie schimbat. „Faptul că doamna spune că un guvern legitim trebuie să plece mi se pare absolut anormal. Dacă doamna Andronescu ar fi fost membru în acest guvern, oare mai spunea acest lucru? Consider că este o întrebare retorică, dar poate răspunde doamna, şi nu doar mie, ci tuturor colegilor care am fost şi suntem militanţi adevăraţi şi nu am schimbat niciodată barca, nu am încercat să rupem partidul sau să facem jocurile unor personaje“, a încheiat Căprar.

Senatorul PSD Ecaterina Andronescu face un apel către conducerea partidului „să nu dea foc ţării şi PSD“ şi cere ca Liviu Dragnea să se retragă din funcţia de preşedinte al partidului, iar Guvernul - care "nu reprezintă nivelul şi capacitatea profesioniştilor din partid şi este expresia unei singure persoane " - să fie schimbat. "Să venim în cel mai scurt timp cu un prim-ministru şi un guvern PSD de super profesionişti şi să guvernăm ţara, iar partidul are suficienţi specialişti pentru un asemenea guvern. Pentru binele României şi pentru binele PSD-ului, preşedintele partidului trebuie să facă un pas în spate, să dea dovadă de responsabilitate şi maturitate şi să facă un act de mare curaj şi demnitate politică şi să se retragă din fruntea partidului", spune Andronescu într-o scrisoare intitulată SOS PSD.