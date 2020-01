Liderul PNL Bucureşti, atac la Firea ca să priceapă Rareş Bogdan: „Se vede cum arată Capitala condusă de un star de televiziune“

Adevărul: Sunteţi şi şefa PNL Bucureşti. Vă interesează candidatura la Primăria Capitalei?



Violeta Alexandru: Nu e vorba dacă mă interesează sau nu. E decizie de echipă. Se fac în acest moment câteva evaluări sociologice cu privire la cea mai potrivită persoană. Îmi voi invita partenerii de Opoziţie astăzi la consultări, atât USR cât şi PLUS, în cea mai scurtă vreme, pentru că trebuie să avem deja lucrurile clar discutate între noi. Voi face această invitaţie pentru cele două părţi ca să avem un dialog permanent. Situaţia politică din Capitală arată că între noi trebuie să existe un dialog constant. Nu e vorba dacă aş prefera eu sau nu. Cu siguranţă trebuie să luăm o decizie împreună cu ceilalţi parteneri astfel încât să avem cele mai bune şanse să avem un rezultat bun.



Deci invitaţi pentru o candidatură comună cu USR şi PLUS



Trebuie să ajungem în acea etapă. Eu n-am finalizat prima etapă. PNL trebuie să aibă un candidat cu care să deschidă discuţiile cu ceilalţi parteneri. Dar PNL în condiţiile în care e partidul cu un scor vizibil în creştere în Bucureşti, este partidul care are o echipă în Bucureşti care munceşte foarte mult şi care îşi propune să recâştige încrederea bucureştenilor. Are datoria să aibă un candidat în discuţie. N-am depăşit această etapă a stabilirii candidaţilor, se va finaliza foarte curând. În paralel se întâmplă şi alegeri în PNL Bucureşti pentru că echipa de conducere a avut un interimat care a expirat şi acum se întâmplă desemnarea celor care vor prelua organizaţia pe bază de alegeri statutare. Vom finaliza etapa de desemnare a candidatului în condiţie de bun-simţ.



Din perspectiva luptei cu PSD la alegerile locale, credeţi că ar fi vine ca PNL, USR şi PLUS să aibă candidat comun chiar dacă alegerile vor avea loc în două tururi de scrutin?



Eu cred că este necesară o coordonare între noi. N-aş vrea ca această coordonare să se întâmple pe orice alt criteriu decât pe criteriul obiectiv de susţinerea pe care oamenii o acordă unui candidat sau altul. Cred că nu ar fi cazul să improvizăm. Noi am înţeles din experienţa lui 2016 că lucrurile trebuie spuse clar de la început. Mai bine stăm de trei ori să ne gândim şi să decidem decât să schimbăm deciziile pe parcurs. Părerea mea e că orice decizie legată de Bucureşti trebuie făcută pe criterii obiective. Cine este cel mai bun ar trebui să fie cu adevărat susţinut şi să nu se lovească de orgolii într-o formă sau alta de nicio culoare. Ar trebui să fie o gândire pragmatică şi eficientă din partea tuturor părţilor implicate. Însă, datoria mea ca preşedinter interimar PNL Bucureşti este să duc această organizaţie mai departe cu încredere că putem reuşi. Nu am cum ca preşedinte al acestei organizaţii să mă întorc către colegii mei şi să le spun „am rezerve că putem ieşi învingători”. Pentru că nu am. Ştiu ce colegi am în echipă, ştiu că avem mai multe persoane care pot fi candidaţi foarte buni, ştiu aceste lucruri şi sunt datoare să potenţez ceea ce PNL are în acest moment.

Nu dintr-o încăpăţânare, ci pentru că sunt convinsă că am argumente de pus pe masă cu ceilalţi parteneri astfel încât să luăm o decizie eficientă pentru rezultatul alegerilor şi o soluţie în care să creadă bucureştenii cu adevărat şi care să le inspire imaginea unui om care ştie ce are de făcut. Sigur, conteză foarte mult şi emoţia, contează povestea persoanală a fiecăruia dintre cei nominalizaţi să între in curs pentru Primărie. Contează toate aceste lucruri, dar rămân la părerea că principalul lucru care ar trebui să conteze este pregătirea profesională, abilitatea de a conduce, adică aptitudini de management, respectiv credibilitatea reală pe care persoană o are asociată cu funcţia pe care o avea din momentul în care va fi primar. Nu neg că şi alte elemente contează dar cred că a venit momentul să facem treabă în Bucureşti. Bucureştiul condus de o persoană notorie, un star, nu-i aşa? de televiziune, se vede cum arată astăzi.



Aveţi şi dvs starul dvs de televiziune în PNL, Rareş Bogdan, vehiculat ca posibil candidat la Primăria Captalei.



Da, numai că diferenţa între colegul meu şi doamna primar este că în ceea ce priveşte experienţa de management pe care colegul meu a avut-o, ea nu se poate compara cu activitatea exclusiv de prezentator de televiziune a doamnei Firea. Există nişte diferenţe care îţi arată că activitatea profesională a colegului meu se bazează totuşi pe experienţe concrete de management. În plus sunt de acord cu dvs că nu doar unul contează, ci şi echipa pe care o compune de consiliere, de lucru curent şi în acest sens pe mine mă preocupă nu doar candidatura persoanei, dar mai ales echipa de consilieri, pregătirea acestora în sens de CV profesional şi experienţă în a gestiona şedinţele de consiliu, sunt de acord cu dvs şi de aceea în PNL Bucureşti nu se discută doar de un om. Se discută de o echipă şi de discută despre un profil de persoane care să fie cu adevărat capabile să facă o schimbare faţă de starea jalnică a Bucureştiului, în care s-au cheltuit mai toţi banii pe petreceri şi pe tot felul de vouchere cu consecinţa mizeriei şi a stării deplorabile în care se află Capitala.



Rareş Bogdan v-a cerut susţinerea pentru Primăria Capitalei?



Niciun om din PNL nu pune problema aşa. Susţine-mă pe mine ca să te susţin. Suntem datori să avem o decizie eficientă pentru câştigarea alegerilor din Bucureşti. N-a pus nimeni problema de ambiţie personală. S-a conturat o echipă în PNL Bucureşti care-l include şi pe colegul meu Rareş Bogdan, care are capacitatea să obiectivizeze şi să nu se gândească la x sau la y şi să se gândească la persoana capabilă să facă o schimbare în Bucureşti. Cu tot bugetul pe care îl are Bucureştiul ne uităm cu ochiul liber pe stradă şi vedem un Bucureşti murdar, un Bucureşti în care nu s-au făcut investiţii vizibile care să crească calitatea vieţii şi pentru acest lucru îţi trebuie un om capabil. Dincolo de povestea personală, de buna credinţă, de toate aceste elemente, îţi trebuie cu adevărat un om capabil. Şi din acest considerent nu a fost nimeni în echipa noastră care să condiţioneze cu ceva nominalizarea lui.

