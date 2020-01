Liderul deputaţilor PNL: PSD a călcat democraţia în picioare furând 500 de primari. Noaptea, ca hoţii!

„Noaptea ca hotii, PSD a dat liber traseismului primarilor in urma cu 6 ani, când celebra ordonanţa 50 a dus la migraţia a peste 500 de primari ai opozitiei de atunci către PSD. Din acest motiv, argumentul PSD ca nu se schimba regulile jocului in timpul jocului, nu sta in picioare. PSD este ultimul in măsura sa se pronunţe pe acest subiect, întrucât a fost artizanul legiferării traseismului primarilor”, a scris Florin Roman pe pagina sa de Facebook.

„Cât despre invocarea recomandărilor Comisiei de la Veneţia, PSD nu are nici dreptul, dar nici legitimitatea sa le invoce atât timp, cât tot, noaptea ca hotii, au dat drumul unei alte ordonanţe celebre, ordonanţa 13, care a însemnat începutul măcelului in justiţie. Proiectul de lege al privind alegerea primarilor in doua tururi, cu 50 la suta plus 1, înseamnă o deplina legitimitate de care un primar are nevoie. Din păcate, in mod abuziv, PSD a blocat acest proiect la Comisia de cod electoral, iar asumarea răspunderii guvernului a devenit obligatorie. Urmare a actualei legislaţii, cu peste 500 de primari transferaţi, noaptea ca hotii, cei de la PSD au ajuns sa aibă mai bine de jumătate din numărul primarilor din România şi 28 de preşedinţi de consilii judeţene, aşa zişii baroni roşii”, completat reprezentantul PNL.

Liderul liberal a subliniat faptul că dacă ar avea loc o simulare plecând de la alegerile din 26 mai, PNL ar reuşi să mai câştige cel puţin 500 de primari. „O simpla simulare asupra rezultatelor din 26 mai, ne arată ca dacă in acea zi ar fi fost organizate alegeri locale şi nu europarlamentare, PSD ar fi pierdut circa 500 de primari. PNL va insista pe modificarea legislaţiei electorale astfel încât şi Diaspora sa fie mai bine reprezentata in Parlament, iar romanii din afara ţării sa îşi poata exercita votul in mod democratic, la fiecare tip de alegeri”, a mai afirmat Roman.