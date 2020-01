Liderul deputatilor PNL, noi acuzaţii la adresa PSD: Guvernul PSD a finanţat construcţia de şcoli închise

„În dorinţa de a raporta „realizarea de îndepliniri măreţe”, guvernul PSD a finanţat din bani guvernamentali sute de obiective, care fie au fost realizate din alte surse, fie au fost închise. Cea mai des întâlnită este cea a finanţării de scoli, creşe, gradinite, in special din zona rurală, care au fost închise din cauza reducerii numărului de copii, tot de către PSD. Sunt şi situaţii de finantari pentru sedii de primarii sau străzi secundare, care au fost finanţate din alte surse, iar apoi au fost suprapuse contractele pe PNDL”, afirmă liderul deputaţilor PNL, Florin Roman, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

Liderul liberal punctează faptul că noul Guvern a pus capăt „dezmăţului banilor publici” şi că a dat drumul la controale pentru a găsi toate cazurile problematice.

„Dezmăţul banilor publici practicat in perioada PSD a încetat, iar controalele in teren dispuse de Ministerul Lucrărilor Publice arată ca e nevoie de mai multă rigoare in gestionarea fondurilor publice. Am solicitat Ministerului Lucrărilor Publice sa facă o inventariere a proiectelor finanţate, dar care au devenit spaţii goale sau abandonate, iar banii sa fie folosiţi spre proiecte fezabile şi care chiar au nevoie de o finanţare reala. Totodata, guvernul analizează inventarierea tuturor acestor spaţii, pentru ca ele sa fie transferate comunităţilor locale, pentru a fi puse in valoare, ca centre culturale, medicale sau de îngrijire a persoanelor varstnice sau cu dizabilităţi. Responsabilitatea este cuvântul de ordine a guvernării PNL, atunci când e vorba de gestionarea banului public şi de investiţii publice”, a completat Florin Roman.