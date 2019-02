Liderul ALDE din Parlamentul European sare în apărarea lui Kovesi. Ce îi cere preşedintelui Tajani

„În contextul atacurilor făcute de Guvernul României la adresa Laurei Kovesi, Sophie In't Veld şi eu i-am scris preşedintelui Parlamentului Eropean, cerându-i să apere integritatea procesului de selecţie pentru procurorul-şef al UE şi să garanteze faptul că doamna Kovesi poate participa“, a scris pe Twitter Guy Verhofstadt.

De asemenea, în scrisoarea trimisă lui Tajani şi publicată alături de mesajul de pe Twitter subliniază faptul că Parlamentul European trebuie să garanteze un tratament corect pentru toţi candidaţii în cadrul procesului de selecţie. Mai mult, îi cere preşedintelui PE să discute cu autorităţile din România pentru a o lăsa pe Kovesi „să participe pe deplin la audieri“.

In light of the attacks by the Romanian Gov against Laura #Kovesi, @SophieintVeld & I have today jointly written to @EP_President, calling on him to defend the integrity of the selection process for the EU's public prosecutor & to guarantee Mrs Kovesi can fully participate. pic.twitter.com/rcXSN5gXnk