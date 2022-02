Liderii politici de la Bucureşti condamnă acţiunile recente ale Rusiei în regiunile separatiste din Ucraina

UPDATE - Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis, la rândul său, că decizia Moscovei de a recunoaşte independenţa celor două regiuni separatiste din Ucraina este iresponsabilă. Liderul Uniunii Maghiare este de părere că România trebuie să acţioneze cu cea mai mare responsabilitate şi să contribuie la căutarea unei soluţii „diplomatice paşnice”.

„Considerăm iresponsabilă decizia Moscovei de a recunoaşte independenţa celor două regiuni separatiste din estul Ucrainei. Forţele armate ruse nu au intrat pe teritoriul Ucrainei pentru menţinerea păcii, ci pentru a ocupa agresiv teritorii din Ucraina. Acest lucru nu este doar o ameninţare la adresa păcii din regiune şi din Europa, ci Rusia subminează şi bazele dreptului internaţional.

România, în calitate de membră NATO, trebuie să acţioneze cu cea mai mare responsabilitate, contribuind la căutarea unei soluţii diplomatice paşnice. De asemenea, trebuie să susţină impunerea sancţiunilor internaţionale împotriva Rusiei şi să sprijine acţiunile de apărare ale NATO”, a scris, marţi, pe Facebook, Kelemen Hunor.

***

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, a transmis că recunoaşterea de către Rusia a regiunilor separatiste din Ucraina ca fiind independente va atrage „cel mai dur răspuns din partea comunităţii internaţionale”. Totodată, Cîţu a precizat că ţara noastră susţine suveranitatea Ucrainei, cât şi integritatea teritorială a acesteia.

„Condamnăm ferm recunoaşterea de către Rusia a regiunilor Doneţk şi Lugansk ca fiind independente. Aceasta este o încălcare flagrantă a legislaţiei internaţionale şi va atrage cel mai dur răspuns din partea comunităţii internaţionle, România susţine suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei”, a scris Cîţu, marţi, pe Twitter.

