Lider Pro România: „Nu vom fi prezenţi luni la învestirea Guvernului Orban”. Ce înseamnă pentru PNL absenţele celor din PSD şi partidul lui Ponta

„Nu se schimbă nimic, noi am spus că nu putem susţine un guvern al PNL, pentru că interesele categoriilor de electorat pe care le reprezentăm noi, respectiv PNL, sunt diferite. Nu a reieşit din programul de guvernare prezentat de domnul Orban şi nici la audierile miniştrilor, lucruri care sunt extrem de importante pentru noi, cum ar fi rectificarea bugetară, cum ne încadrăm în deficitul bugetar, dacă se va pune în aplicare anul viitor legea pensiilor şi legea salarizării, dacă sunt finanţări suficiente pentru proiectele mari de investiţii în infrastructură principal, dacă vom reuşi să atragem mai mulţi bani europeni şi putem continuă cu acest şir de reproşuri pe care noi le aducem programului de guvernare şi echipei prezentate de Ludovic Orban. Ca urmare, nu vom fi prezenţi în Parlament”, a declarat Adrian Ţuţuianu, joi, la Antena 3.Întrebat dacă aleşii Pro România nu vor fi prezenţi în sală sau în Parlament, Ţuţuianu a răspuns: „Nu vom fi prezenţi”,Nici parlamentarii PSD nu vor fi prezenţi în sală la votul de învestitură al noului Executiv, a anunţat Viorica Dăncilă.PSD are 202 parlamentari, iar ProRomânia, 30, iar pentru ca Guvernul să poată fi învestit este nevoie de 233 de voturi, adică jumătate plus unu din numărul total al parlamentarilor.