Lider PNL: PSD da un nou tun de 25 de miliarde de lei

„In perspectiva retragerii de la guvernare, urmare a demiterii guvernului Dancila, PSD arde şi pârjoleşte finantele ţării! După ce au alocat peste 90% din contracte, strict politic, prin Fondul de Dezvoltare şi Investiţii, din totalul de 10 miliarde de lei, PSD a venit cu un nou amendament in care majorează plafonul la 25 de miliarde de lei, cu 15 miliarde de lei peste alocarea iniţială. Mai pe întelesul tuturor, PSD ia echivalentul a peste 5 miliarde de euro din bani publici, pentru a-i aloca in graba primarilor PSD, ca sa-i mobilizeze pentru campania prezidenţială a Vioricai Dancila. Mita de 5 miliarde de euro este împărţită discreţionar, strict politic, prin pixul şefului Comisiei Naţionale de Prognoza, celebrul domn Ghizdeanu. Se grăbeşte practic semnarea contractelor de către primarii PSD, la presiunea baronilor PSD, astfel încât noua guvernare sa fie obligată sa onoreze nişte contracte in vigoare”, a afirmat Florin Roman, deputat şi vicepreşedinte al PNL, referitor la introducerea unui amendament la rectificarea bugetară, prin care e crescută suma către aleşii locali.

Liderul liberal acuză PSD şi de faptul că ar da o sumă impresionantă doar spre un singur judeţ, adică

Este poate cel mai bun exemplu de cât rău poate face PSD in fiecare zi, aruncând România in datorii fără număr, fără număr pentru a-şi îndestula primarii şi pentru a utiliza banii publici in scop electoral. Repet, vorbim de o mita de peste 5 miliarde de euro, data discreţionar din banii romanilor. Tot in aceste zile, CNAIR a alocat 310 milioane de lei prin încredinţare directa, judeţului condus de baronul de Neamţ, Arsene. In aceste zile, ţara este devalizata. Şi aruncată in datorii inimaginabile.

Citind aceste lucruri, sper ca cei care au votat moţiunea sa înţeleagă ca nu e timp de pierdut, iar orice indecizie ajuta PSD şi pe Viorica Dancila sa traga cu tunul in România!