Lider PNL, despre un Guvern cu PSD: La un moment dat, trebuie să iei răul cel mai mic

Întrebat ce decizie speră să ia liberalii în şedinţa conducerii de luni, referitor la alegerea partenerului de guvernare, Gheorghe Falcă a transmis că şi-ar fi dorit continuarea negocierilor politice atât cu USR, cât şi cu PSD.

„Eu aş fi vrut să continuăm negocierile, să trecem la faza în care se lucrează la un program de guvernare, vorbim aici doar de denumirea ministerelor care se atribuie pentru fiecare partid, pentru că aş vrea să mergem în paralel şi să luăm o decizie după finalizarea consultărilor şi după ce avem un program de guvernare (...). Aş fi vrut să continuăm cu ambele partide, pentru că eu am văzut deja în spaţiul public solicitările celor de la PSD şi mi-au demonstrat încă o dată că dânşii nu se gândesc decât la cheltuieli bugetare”, a spus liberalul la RFI.

Gheorghe Falcă a precizat că susţine stabilitatea guvernării, chiar dacă a fost mereu un adversar al PSD-ului. „Am fost întotdeauna un adversar al PSD-ului (...), dar putem să găsim şi formule de o mai mare stabilitate. Poate cu cei de la PSD, pentru că trebuie să fim sinceri, văzând şi în ultima săptămână discuţiile din spaţiul public, cei de la USR chiar nu conştientizează că altfel trebuie să te comporţi cu un partener, se vede că încă nu au o experienţă politică şi nu-şi dau seama cine sunt partenerii şi cine sunt adversarii politici”, a explicat vicepreşedintele PNL.

Întrebat ce argumente are în favoarea unei eventuale coaliţii PNL-PSD, Gheorghe Falcă a răspuns: „Ca oameni politici, poţi să găseşti argumente să conduci cu o stabilitate mai mare ţara, poţi să-ţi dai seama că în continuare cei de la USR te consideră un adversar”.

Gheorghe Falcă: „USR trebuie să îşi respecte partenerii”

El a precizat că „e greu să guvernezi cu un partid care a fost lângă tine şi a provocat o astfel de criză, s-a aliat cu AUR, semnând o moţiune care cred că va rămâne în istorie această asociere, o greşeală politică majoră”.

„Sunt un partener al ideii să guvernăm cu USR-ul, dar, în acelaşi timp, USR-ul trebuie să-şi respecte partenerii”, a afirmat Falcă.

„La un moment dat, trebuie să iei răul cel mai mic, de aceea am spus că doctrinar nu te poţi potrivi nici cu unii, nici cu alţii, dar am avut speranţe că putem realiza o coaliţie pe trei ani cu cei de la USR şi nu au trecut nici nouă luni de zile şi am intrat în această criză politică. Eu sunt adeptul de a crea o coaliţie cu USR-ul, dar vedem că orice negociere cu ei ajunge în situaţia în care pun condiţii”, a mai explicat vicepreşedintele PNL.