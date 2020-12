Lider PNL din Ardeal, nou atac la Orban: Organizaţia Cluj nu va fi niciodată condusă de nulităţi. Sunt impotenţi politic

„Legat de reprezentarea în Guvern a organizaţiilor din Ardeal. În concret - organizaţia Cluj. Nu îmi amintesc să fi discutat în organizaţia Cluj susţinerea vreunei persoane pentru postul de ministru. Or să se fi supus la vot. Supunerea la vot în partid, a nominalizărilor, este o practică democratică, aşa cum am fost supuşi votului atât eu cât şi primarii când am candidat la primării sau consiliul judeţean. Cineva crede că, prin susţinerea unor persoane peste organizaţia Cluj, va reuşi să pună mâna pe filiala Cluj. Ca şi cum partidul acesta este doar al lor”, a scris pe pagina sa de Facebook Alin Tişe.