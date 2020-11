Lider PNL: Pe 6 decembrie alegem între dezvoltarea liberală şi sărăcia socialistă. Noul program e bazat pe investiţii şi creştere economică durabilă

„Românii care vin la urne pe 6 decembrie au de ales între două filosofii de guvernare extrem de diferite: pe de o parte au de ales filosofia liberală, care aduce prosperitate şi dezvoltare, pe de alta au de ales filosofia socialistă, cea care a produs mereu sărăcie şi subdezvoltare. Mai clar, românii care vin la urne au de ales între candidaţii Partidului Naţional Liberal şi candidaţii PSD”, spune liderul liberal Bogdan Huţucă. „Noi, liberalii, ştim că există un singur sistem economic validat în timp ca fiind cel mai eficient, cel mai productiv şi mai ales cel mai echitabil: liberalismul. Acesta se bazează pe dreptul inalienabil la proprietatea privată, pe relaţii de schimb voluntare şi pe piaţa liberă. Pe de altă parte, socialismul reprezintă filosofia eşecului şi invidiei şi tot ce reuşeşte să producă este sărăcie împărţită echitabil pentru toată lumea”, spune vice-preşedintele Comisiei de Buget, Finanţe, Bănci.

Liberalul susţine că noul Guvern al PNL are în vedere un program bazat pe investiţii şi creştere economică. „Programul economic propus de Partidul Naţional Liberal se bazează pe investiţii şi pe creştere economică durabilă şi nu pe demagogie. Noi ştim că doar o economie liberală puternică poate genera suficiente resurse pentru a susţine sisteme de sănătate şi de educaţie performante. Pentru noi, liberalii, antreprenorul român este adevăratul erou, cel de al cărui succes depinde succesul întregii ţări. De aceea, ne propunem ca în următorii patru ani să continuăm procesul de debirocratizare şi dereglementare, pentru a crea cel mai competitiv mediu economic din istoria României”, mai spune liderul liberal.

Huţucă precizează că România a pierdut în ultimii ani şansa unei dezvoltări economice rapide şi că principala vină aparţine celor care s-au opus dezvoltării. „Din păcate, am încheiat recent un ciclu de creştere economică de aproape un deceniu, la finalul căruia însă nu am reuşit să construim nici un sistem de sănătate modern şi performant, nici un sistem de educaţie adoptat cerinţelor pieţei muncii şi nici un sistem de infrastructură european. Am pierdut aceste şanse pentru că la conducere s-au aflat prim-miniştri socialişti care nu au dorit să dezvolte România. Istoria ne mai oferă însă o şansă. În următorii ani putem atrage până la 80 de miliarde de euro din fonduri europene. Dacă la conducerea Guvernului se va afla un premier liberal, aceşti bani se vor duce către investiţii care vor genera prosperitate şi bunăstare. Dacă însă la Palatul Victoria se va afla tot un premier socialist, banii vor fi risipiţi ca şi până”, încheie Huţucă.