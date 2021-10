Liberalul Sebastian Burduja anunţă un proiect de lege pentru stimularea pieţei de capital şi a bursei româneşti

„Anunţ un proiect legislativ pentru stimularea pieţei de capital şi, în mod special, a bursei româneşti. (...) Proiectul nostru este al pieţei. (...) Vizăm, în primul rând, reţinerea la sursă a impozitului, pentru a nu mai pune investitorul pe drumuri la ANAF, pe de o parte, şi pentru a nu mai avea o interacţiune a ANAF-ului cu 10 - 12.000 de investitori individuali şi cu 41 de societăţi de brokeraj şi administrare de fonduri", a declarat deputatul PNL, la Palatul Parlamentului, citat de Agerpres.

Deputatul liberal susţine că proiectul de lege mai vizează reducerea fiscalităţii şi a poverii fiscale, în general, pentru investitori.



„Asta înseamnă că nu vom mai declara sau compensa pierderile aferente tranzacţiilor bursiere pierzătoare şi vom impozita tranzacţiile câştigătoare cu 1% pentru titlurile deţinute mai mult de un an şi cu 3% pentru titlurile de valoare deţinute mai puţin de un an. Prin aceasta, nu doar că reducem fiscalitatea, dar, în acelaşi timp, stimulăm şi investiţiile pe termen mediu şi lung. (...) Este un demers de care România are nevoie", a explicat Burduja.

Sebastian Burduja a subliniat că impactul asupra bugetului de stat va fi unul pozitiv pe termen mediu şi lung, potrivit estimărilor, vizând peste 150 de milioane de euro anual. De altfel, spune liberalul, iniţiativa legislativă este un proiect bun pentru români, întrucât aceştia pot investi la bursă la randamente mult mai bune decât dacă şi-ar ţine banii într-un cont bancar sau acasă, precum şi pentru IMM-uri, pentru toate companiile listate la Bursa de Valori Bucureşti, pentru că vor avea o bază de investitori mult mai largă.