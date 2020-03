Leoreanu (PNL): PSD şi Pro România au un singur drept pe timp de criză: să tacă! Guvernul face tot ce e omeneşte posibil ca România să depăşească această perioadă

„PSD îl critică absurd pe ministrul Sănătăţii, Victor Costache, deşi în momentul în care PNL a preluat guvernarea, după 7 ani de domnie social-democrată, a găsit stocuri medicale zero. Zero. Să nu uităm că unul dintre puţinii miniştri cu o imagine favorabilă în Guvernul Dăncilă, Sorina Pintea, a fost săltată de procurori pentru acuzaţii de corupţie în domeniul sanitar. E o imagine-simbol pentru starea spitalelor din ţară. Florian Bodog, alt ministru al Sănătăţii din guvernarea Dragnea, care a dus România într-o cumplită epidemie de rujeolă, soldată cu zeci de copii morţi, are azi obrăznicia de a da lecţii de sănătate publică.

Guvernul PNL s-a implicat cu toată forţa în războiul cu flagelul ucigaş. Prioritatea absolută a Executivului este dreptul la viaţă al românilor, protejarea sănătăţii publice, limitarea extinderii virusului şi, în final, eradicarea maladiei. Drept dovadă, s-au realizat aproape 9000 de teste pentru depistarea noului coronavirus, iar Ministerul Sănătăţii estimează o creştere şi mai puternică a capacităţii de testare pentru COVID-19, în ciuda informaţiilor false lansate de PSD. Au fost distribuite peste 50.000 de teste în spitalele din ţară, în condiţiile în care, repet, PSD a lăsat stocuri goale. Aşadar, la circa 9.000 de teste, România înregistrează 367 persoane infectate, o rată de doar 4%, semn că măsurile implementate de Guvernul Orban – atât cele medicale, cât şi cele de prevenţie - sunt eficiente”, arată Leoreanu.

Deputatul PNL face o comparaţie între guvernarea PSD şi măsurile economice adoptate de Guvernul Orban.

”PNL face tot ce e omeneşte posibil ca România să depăşească această perioadă grea cât mai puţin afectată. E ridicol să auzi personaje ca Orlando Teodorovici vorbind despre responsabilitate fiscal-bugetară, în condiţiile în care fostul ministru de Finanţe a lăsat visteria ţării goală şi cu un deficit mincinos, refuzând să ramburseze TVA în valoare de peste 5 miliarde de lei. PNL a venit cu soluţii concrete pentru a sprijini economia în aceste vremuri de pandemie. Întregul pachet de măsuri de sprijin pentru angajaţi şi companiile afectate de coronavirus beneficiază de o alocare bugetară de 30 de miliarde de lei şi impactul economic este stimat la aproximativ 100 miliarde de lei. Membrii vocali ai PSD şi Pro România nu au dreptul să scoată niciun cuvânt despre gestionarea crizei. Trăim azi cu toţii vremuri grele, peste care s-a suprapus şi dezastrul lăsat în urmă de o putere iresponsabilă.

Vom depăşi cu bine şi această încercare, cu condiţia să rămânem cu toţii uniţi, să respectăm recomandările autorităţilor şi să nu intrăm în panică. Ca să câştigăm lupta e suficient să stăm acasă. Ştiu că nu e uşor, dar o facem pentru noi, pentru cei dragi şi pentru binele întregii societăţi”, a încheiat Leoreanu.