Laura Vicol, fosta avocată a Alinei Bica, deschide lista PSD în Dolj la Camera Deputaţilor. Ce spune Ciolacu

„Am luat act, nu o cunosc pe doamna Laura Vicol. Nu am auzit să fie nici coruptă, nici neprofesionistă. Am înţeles că sunt probleme că a avut anumiţi clienţi, ca şi avocat. Acum, dacă dumneavoastră luaţi un interviu unui criminal înseamnă că nu mai aveţi dreptul să aveţi viaţă politică? O să o analizăm împreună cu colegii mei din cadrul Consiliului Politic Naţional. Din punct de vedere al criteriilor principale de profesionalism, nu are niciun dosar penal, nu e implicată în nicio anchetă penală, nu cred că este vreo problemă. Sunt sigur că mâine (marţi - n.r.) o să vă spunem decizia partidului”, a explicat Marcel Ciolacu.

Cât despre candidatura Mayei Teodoroiu, liderul PSD a spus: „Mă bucură acest lucru. Este un specialist chiar în domeniul justiţiei. Am înţeles că o să candideze chiar la Senat, cap de listă. Mă bucură această candidatură. O altă nemembră a PSD şi o specialistă. Presupun că nu are nimeni ce să îi reproşeze”.

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD Vasile Dîncu a precizat că va candida în judeţul Cluj pentru Senat.

Maya Teodoroiu a fost secretar de stat în Ministerul Justiţiei, iar în intervalul februarie 2015 - iunie 2019 a fost judecător la Curtea Constituţională, ea preluând mandatul lui Toni Greblă. La începutul lunii septembrie 2019, fostul premier Viorica Dăncilă a numit-o pe Maya Teodoroiu în funcţia de secretar de stat, Agent guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în cadrul MAE.