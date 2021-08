Klaus Iohannis, vizită în Parcul Natural Comana: „Să conştientizăm acţiunile care combat schimbările climatice şi să protejăm mediul”

Preşedintele Iohannis a subliniat faptul că parcurile naturale au o importanţă deosebită pentru mediu, în special în contextul accelerării schimbărilor climatice.

„Am venit în această zona frumoasă, Comana, pentru a discuta despre proiectele de punere în valoare a zonei, dar vreau să atrag atenţia şi asupra importanţei acestor zone naturale protejate. Avem mai multe astfel de zone în România şi ele au o importanţă deosebită pentru mediu. Au o importanţă extraordinar de mare dacă ne gândim la măsurile pentru combaterea schimbărilor climatice.

Suntem într-o zi călduroasă, dar pădurea menţine temperatura scăzută. Similar, când avem furtuni sau ploi torenţiale, zonele de pădure reţin apa. Şi cred că nu mai este nimeni care poate să nege schimbările climatice. Am avut foarte multe fenomene meteo ieşite din comun. Am avut zile caniculare mult mai multe faţă de anii trecuţi, am avut furtuni, ploi torenţiale, inundaţii grave în mai multe zone ale ţării”, a transmis şeful statului.

Nu în ultimul rând, Klaus Iohannis a mai adăugat că este necesar să conştientizăm importanţa pe care o au acţiunile de combatere a schimbărilor climatice.