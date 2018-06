Klaus Iohannis vede diferit de Donald Tusk relaţia UE-SUA: Noi nu suntem aşa pesimişti

„Noi nu suntem aşa pesimişti ca domnul Tusk, nu ştiu de ce este atât de pesimist. Şi ieri, în sesiunea destinată securităţii, m-am exprimat clar, şi nu am fost singurul, pentru întărirea relaţiei transatlantice. Am subliniat importanţa acestei relaţii, importanţa relaţiei dintre NATO şi Uniune. Şi foarte bine a subliniat domnul secretar general (al NATO - n.r.) Stoltenberg că relaţia transatlantică nu este un fir singular, are mai multe fire şi dintre acestea, câteodată, unele slăbesc şi altele se întăresc", a declarat Iohannis la sosirea la reuniunea Consiliului European.

Totodată, preşedintele României a mai amintit că, în ultimul an şi jumătate, fondurile alocate din Statele Unite pentru forţe armate în Europa au crescut cu 40%, aceasta fiind o dovadă clară că „relaţia pe securitate este într-o continuă consolidare".

Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, a avertizat miercuri, cu o zi înaintea summitului, că diviziunile arătate de liderii europeni în faţa problemei migraţiilor sunt un semn de slăbiciune a Uniunii Europene şi alimentează mişcările populiste şi xenofobe, potrivit AFP. În acelaşi timp, liderul european a ţinut să precizeze că 'în pofida eforturilor noastre neobosite pentru a menţine unitatea Occidentului, relaţiile transatlantice sunt supuse unor presiuni imense din cauza politicii preşedintelui Trump”. Acesta le-a cerut şefilor de state din UE să „se gândească la cel mai sumbru scenariu" în relaţia cu SUA.