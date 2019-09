Klaus Iohannis şi-a depus cadidatura pentru un nou mandat: „Am fost un pompier atomic. Fără mine, PSD ar fi reuşit să distrugă Justiţia“ VIDEO

„Sunt foarte bucuros să mi-am depus candidatura pentru încă un mandat de preşedinte. Am depus peste 2 milioane de semnături ale românilor, cu sprijinul PNL. Este un număr imens şi acest lucru mă bucură foarte mult. E momentul să spun ce mă motivează: este o perioadă complicată pentru România. E nevoie de o muncă imensă pentru a repara tot ce a stricat PSD în aproape 3 ani. E nevoie de modernizarea României, e nevoie de spitale, autostrăzi, şcoli. Toate aceste lucruri trebuie reclădite: România normală. În aceşti ani, trebuie să vedem imensa pagubă produsă de PSD. Am reuşit, prin mijloacele constituţionale, să previn foarte multe din stricăciunile planificate de PSD. La referendumul din 26 mai, am reuşit să oprim distrugerea Justiţiei planificată şi pusă parţial în operă de PSD. Împreună cu un Guvern pro-european, ales democratic, care se va constitui fără îndoială în jurul PNL, vom face această muncă pentru români“, a spus preşdintele Klaus Iohannis.

„PSD trebuie îndepărtat de la putere prin mijloace democratice şi constituţionale, în niciun caz altfel. Avem această majoritate PSD-istă realizată în urma unui scrutin. Pentru România, PSD a fost o catastrofă. În turul al doilea mă văd cu cel care se clasează pe locul doi“, a mai spus şeful statului.

Cât despre atacul lui Dan Barna, care l-a numit pe şeful statului preşedinte-pompier, Klaus Iohannis a spus: „Un pompier atomic, care a prevenit să nu se prăbuşească România. Fără mine, PSD chiar ar fi reuşit să distrugă Justiţia şi să acapareze întreaga Românie“.

Klaus Iohannis a fost întrebat dacă i-a transmis Luminiţei Odobescu să voteze pentru Kovesi în COnsiliul UE. „Am comunicat doamnei ambasador Odobescu opinia mea: eu, preşedintele României, sunt pentru doamna Kovesi în funcţia de şef al Parchetului European“, a explicat Iohannis.

Liderul USR Dan Barna şi-a depus vineri, la Biroul Electoral Central, candidatura pentru Cotroceni, după ce a reuşit să strângă aproape 400.000 de semnături. Barna e convins că va ajunge în finala pentru Cotroceni şi l-a acuzat pe preşedintele Klaus Iohannis că "a fost un pompier pentru momentele în care casa lua foc şi se prăbuşea".

