Klaus Iohannis: PSD-ul mereu şi mereu s-a întors. Cu alte feţe, alte nume, dar aceleaşi metehne

„De ce nu am ajuns mai departe în ultimii 30 de ani? Dacă ne uităm în urmă în această perioadă de tranziţie vedem că abia acum scăpăm de comunism şi că de fapt ce ne-a ţinut în urmă, ca şi cum am fi avut o piatră de moară legată de gât este PSD-ul. PSD-ul e cauza principală pentru care România nu s-a dezvoltat mai mult. Acum avem speranţă să schimbă lucrurile. După părerea mea această schimbare trebuie să fie una profundă. Trebuie să ducă la sfârşitul perioadei de tranzţie. Nu putem noi românii să rămânem ancoraţi într-o veşnică tranziţie. Trebuie să păşim pe calea cea dreaptă. Asta se poate numai dacă îndepărtăm PSD-ul de la putere pentru o perioadă lungă de timp. Altfel, dragii mei, schimbarea nu se va produce. Amintiţi-vă că noi am mai crezut în anumite etape că am scăpat de comunişti. Chiar am crezut că am scăpat şi de PSD. Dar PSD-ul mereu şi mereu s-a întors. Cu alte feţe, alte nume dar aceleaşi metehne. Dacă vrem să terminăm în România tranziţia, trebuie să îndepărtăm PSD-ul de la putere pentru o perioadă îndeajuns de lungă iar în acest timp trebuie să guverneze PNL”, a afirmat Klaus Iohannis.





Acesta a adăugat apoi că România nu s-a dezvoltat din cauza PSD-ului şi a dat vina pe aceştia pentru lipsa autostrăzilor şi a spitalelor.„Dacă stăm şi ne uităm în jur în ţara noastră frumoasă şi ne întrebăm de ce nu avem autostrăzi. Păi din cauza catastrofei administraţiei pesediste. Ne întrebăm unde sunt spitalele moderne. De ce nu le avem? Păi din cauza guvernării eşuate pesediste. De ce ne întreabă pensionarii în fiecare an «dar nouă ne tăiaţi pensiile?» Pare o întrebare absurdă dar nu-i. Fiindcă seniorii noştri au dreptul câştigat într-o viaţă prin muncă să stea liniştiţi. Doar că ceea ce a făcut PSD în aceste guvernări catastrofale nu le dă garantări”, a mai afirmat preşedintele.