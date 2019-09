Klaus Iohannis, un nou atac la PSD: În ultimii ani, România a fost ţinută în loc de o guvernare preocupată doar să rezolve problemele penale ale liderilor

„Multe dintre modificările legislative recente nu au făcut altceva decât să bulverseze sistemul românesc de învăţământ. De aceea, când am lansat proiectul «România Educată», am pornit de la ideea că este esenţial să consultăm cât mai mulţi actori din domeniu, pentru a integra într-un concept unitar iniţiativele acestora. Miniştrii pe care PSD i-a perindat la Ministerul Educaţiei nu au rezistat însă tentaţiei păguboase de a face politici educaţionale după ureche, cu mici modificări haotice aduse cel puţin lunar actualului sistem", a declarat Klaus Iohannis, marţi, în cadrul evenimentului „Future Skills & Future of Work”, organizat de Liga Studenţilor Români din Străinătate, citat de Mediafax.