Klaus Iohannis a mers cu bicicleta la Palatul Cotroceni, alăturându-se campaniei Vinerea Verde: „O alternativă excelentă. Te mişti mai uşor în trafic”

UPDATE „Vreau să fiu parte din campania Vinerea Verde, pe care o găsesc foarte bună”, a afirmat preşedintele, îndemnându-i pe toţi românii să lase maşina personală acasă şi să utilizeze bicicleta sau transportul public.

Preşedintele a subliniat că oraşele noastre sunt extrem de aglomerate, mai ales în orele de vârf.

„Avem mult trafic auto în oraşele noastre şi îi încurajez pe toţi românii să încerce să foloească mijloace de transport alternative sau chiar mersul pe jos. Mersul pe bicicletă e o alternativă excelentă, e foarte sănătos, te mişti mai uşor în trafic şi ajungi la serviciu la fel cu maşina personală. Un pic de ploaie nu a dăunat nimnănui. Şi pe o astfel de vreme se poate merge cu bicicleta. O alternativă este transportul public în comun. Încercaţi să lăsaţi maşina personală acasă. Astfel, vom reduce poluarea în oraşele noastre şi mişcarea în oraş va fi mai relaxată şi plăcută nemaivorbind de beneficiile pentru sănătate”, a fost îndemnul lui Klaus Iohannis.

Ştirea iniţială:

Preşedintele a plecat de la Vila Lac către Palatul Cotroceni, iar la sosire este aşteptat să facă declaraţii.

Campania „Vinerea Verde“ a fost lansată, în 12 martie, de Ministerul Mediului, cu scopul de a reduce poluarea cauzată de transportul cu maşinile personale în marile oraşe, încurajând transportul alternativ spre şi de la serviciu. Atunci, ministrul Mediului, Tanczos Barna, a mers la serviciu cu metroul, cel al Culturii Bogdan Gheorghiu a mers pe jos şi a folosit metroul, în timp ce ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, cel al Energiei, Virgil Popescu, şi cel al Muncii, Raluca Turcan, au folosit maşini electrice.

Tot în 12 martie, premierul Florin Cîţu a afirmat că a ajuns pe jos la Palatul Victoria, făcând 15 minute. La rândul său, vicepremierul Dan Barna a mers pe jos la muncă, spunând că nu este prima dată când face acest lucru.

Unii dintre miniştri au continuat să folosească mijloace alternative de transport şi în zilele de vineri care au urmat lansării campaniei.

Pe de altă parte, 2018, tot în 23 aprilie, preşedintele Klaus Iohannis a ieşit la o plimbare cu bicicleta în zona Parcului Herăstrău. "Observând vremea splendidă de primăvară, am decis să fac o plimbare. Am constatat că primăvara Bucureştiul este frumos, dar traficul este infernal, indiferent de anotimp şi de vreme. Cred că aici se impun câteva măsuri foarte, foarte serioase, de îmbunătăţire şi a infrastructurii de trafic, dar şi a reglementărilor în trafic. În rest, mi-aş dori să văd mai multă lume pe jos, mai multă lume pe bicicletă, dar cu timpul se întâmplă şi asta (...) Am făcut 3 minute de la reşedinţă şi până aici, m-am salutat cu câţiva şi am văzut feţe surprinse”, le-a spus, atunci, Klaus Iohannis jurnaliştilor care l-au aşteptat la Arcul de Triumf.

În 2016, preşedintele Klaus Iohannis a participat la campania "Pedalăm pentru Invictus 2017", care îşi propunea să sprijine militarii români răniţi în Afganistan să ajungă la Jocurile Mondiale Paralimpice din Canada. Atunci, Iohannis a mers cu bicicleta, fiind întrebat după eveniment dacă s-a antrenat pentru a participa şi a răspuns negativ, pentru că aceasta este "starea sa naturală".