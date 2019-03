Klaus Iohannis, despre Brexit: Am purtat discuţii bilaterale cu May pentru a obţine un bill bun pentru cetăţenii români

Klaus Iohannis a declarat înaintea reuniunii Consiliului European de la Bruxelles, că cetăţenii români sunt prima preocupare a preşedintelui, şi că acesta a avut mai multe discuţii bilaterale cu Theresa May astfel încât să se obţină „un bill bun pentru cetăţenii noştri şi cei britanici”.





„Eu cred că avem o şansă reală cum am spus şi ieri să obţinem o ieşire ordonată a Marii Britanii. Oricum ar fi, cetăţenii români sunt prima preocupare pe care o avem. Drepturile lor sunt foarte foarte bine asigurate. Noi am purtat multe discuţii şi în bilateral. Chiar eu am discutat de multe ori cu Theresa May pentru a obţine un bill bun pentru cetăţenii noştri şi cei britanici. Deci în această chestiune stăm bine. Sigur, varianta cea mai bună este încheierea unui acord”, a declarat şeful statului.







Preşedintele a mai explicat că aseară, Consiliul European a ajuns la înţelegere cu Martea Britanie şi că mai departe depinde de votul din Parlamentul britanic.







„Aseară, foarte târziu, am ajuns la o înţelegere comună, care are două variante. În cazul în care în Marea Britanie se acceptă acordul, perioada se prelungeşte pentru modificarea legislaţiei, sau, dacă nu se votează, atunci termenul de prelungire este 12 aprilie. O înţelegere care a fost acceptată imediat de partea britanică şi care ne dă o siguranţă şi nouă şi dă o şansă reală şi Marii Britanii să se hotărască ce doreşte în definitiv”, a mai adăugat Iohannis.





Iohannis a mai subliniat că la dezbaterea de marţi, din deschiderea Festivalului One World Romania, a spus „naţiuni” diferite şi nu „popoare” diferite, atunci când a vorbit despre unirea României cu Republica Moldova.







Jurnalist: Despre cetăţenii moldoveni puteţi, însă, să ne vorbiţi puţin? Aţi făcut o afirmaţie zilele trecute, că am fi popoare diferite.



Iohannis: Nu, am spus că suntem naţiuni diferite, nu popoare diferite.



Jurnalist: Sunteţi sigur că aţi folosit termenul de naţiuni?



Iohannis: Sunt sigur.





Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: