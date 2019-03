Klaus Iohannis le cere românilor să voteze lista PNL la euroalegeri: PSD a îmbrăcat haina falsă a patriotismului. E cinic/ Ce ne trebuie? Votul românilor

„Sunt emoţionat să vă văd în numă atât de mare şi de entuziaşti. Sunteţi într-o ţară europeană, sunteţi într-o ţară proeuropeană. Atmosferă excelentă, oameni hotărâţi, cu prieteni buni. Ce ne trebuie mai mult? Ne trebuie votul românilor şi în vom avea. Întâlnirea de azi e foarte specială, fiindcă ne pregătim de europarlamentare. În această ecuaţie sunt bucuros să-l avem alături de noi, împreună cu mulţi prieteni europeni, candidatul PPE la Comisia Europeană, prietenul meu Manfred Weber, Lupta pentru o Europă mai bună, e lupta noastră.“, a declarat Klaus Iohannis, aflat la Summit-ul PPE al liderilor locali şi regionali, organizat de PNL.

„Noi ne amintim ce înseamnă tirania, dictatura mediocrităţii. Alegerile pentru PE sunt mult mai importante ca în anii trecuţi. E responsabilitatea noasstră să dăm startul unei noi ere de prosperitate şi siguranţă. Îmi doresc ca Summitul de la Sibiu să fie un reper pentru acest proiect. PPE are capacitatea de a juca rolul de principală forţă vizionară. Ca România să conteze în luarea deciziilor e vital să avem o puternică reprezentare în cea mai puternică familie europeană, în PPE. PNL are o vocaţie europeană şi o tradiţie apărării democraţiei româneşti. Văd în oferta PNL tocmai persoanele capabile să-şi asume o misiune, să fie parteneri loiali ai PPE în revitalizarea UE. Ne mai despart 2 luni până la alegeri. Din păcate aceste alegeri par mai puţin relevante. E eronat. Scrutinul din 26 mai are o importanţă deosebită. Viitorul Europei trebuie decis de voinţa oamenilor, nu de neimplicarea lor. Voi, llideri regionali şi localii, sunteţi interfaţa cu populaţia locală. Votul e cea mai bună formă de sancţiune la discursul populist şi eurosceptic“, a completat şeful statului.

Apoi, preşedintele României a lansat un atac la adresa PSD. „Unele partide de la noi, şi mă refer la PSD, au îmbrăcat falsa haină a patriotismului. E modul PSD-ist cinic de a face politică. Dovada maximei ipocrizii e să ataci instituţiile UE care-ţi critică derapajele, dar să ceri votul pentru a-ţi trimite oamenii în aceste instituţii. A fi român şi patriot nu înseamnă să fii în antiteză cu Bruxelles-ul. România este Europa şi Europa este România“, a mai afirmat şeful statului.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: