Kelemen susţine că efortul bugetar pentru compensarea preţului la carburant este de un miliard de lei în trei luni: Nu ştiu dacă vom suporta mai mult

"Fiindcă noi, într-un entuziasm foarte mare, am vândut totul. (...) Este o învăţătură care trebuie să rămână în mintea noastră: când privatizezi sectoare strategice, trebuie să fii conştient că la un moment dat s-ar putea să-ţi creşti vulnerabilitatea enorm de mult, expunerea este foarte mare”, a adăugat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a menţionat că s-a discutat reducerea TVA şi a accizelor la carburanţi, însă nu s-au luat măsuri în acest sens pentru că nu a existat "confirmarea din partea firmelor” că preţurile vor fi menţinute reduse.

"Nu sunt mulţumit de această soluţie, fiindcă am vrut mai mult, fiecare a vrut mai mult, dar atâta am putut în acest moment. Chiar părinţii mei mi-au spus: mai bine aţi fi lăsat aşa, fără 50 de bani, şi poate că avea dreptate tata când mi-a zis acest lucru, fiindcă marea majoritate a oamenilor nu înţeleg de ce am reuşit să oferim doar jumătate de leu şi nu poţi să explici la toată lumea individual. Dar asta a fost decizia. (...) Din păcate ne aşteaptă o perioadă lungă de timp cu crize multiple, inclusiv cu criza energetică, criza alimentară, inflaţie”, a spus liderul UDMR.

Referitor la impactul creşterii preţurilor, Kelemen Hunor a menţionat că nu susţine un regim de austeritate.

"Austeritate în niciun caz. Dar ca om politic trebuie să fiu corect şi sincer în primul rând cu alegătorii mei, după aceea cu toţi cetăţenii României şi să spun că ne aşteaptă o perioadă dificilă. Nu putem spune că lucrurile vor fi extraordinare dacă trece de această vară. Nu”, a precizat preşedintele UDMR.

Vicepremierul a explicat că Guvernul nu a putut acorda o compensare mai mare pentru că nu mai există nicio companie de stat în zona petrolului şi rafinării pentru a putea reduce marja de profit a acesteia.