Kelemen, întrebat dacă PSD a ieşit întărit după CExN: Habar n-am, nu sunt psihologul pesediştilor

„Habar nu am, de unde să ştiu eu. Eu nu sunt psihologul pesediştilor. Habar nu am, e fix problema lor", a declarat Kelemen Hunor, sâmbătă, la Parlament, întrebat dacă el consideră că PSD a ieşit mai întărit ca partid majoritar parlamentar după discuţiile din CExN.



Liderul UDMR a precizat că nu a urmărit şedinţa CExN al PSD, întrucât şi UDMR a avut programată o reuniune.



„Am avut şi noi o şedinţă destul de lungă ieri, nu am urmărit. Ar fi culmea să stau eu în faţa televizorului şi să urmăresc şedinţele partidelor din România", a declarat liderul UDMR