Kelemen Hunor: Relaţia majoritate-minoritate trebuie soluţionată prin legalizarea autonomiei

„100 de ani în România, 1.000 în Transilvania, ne-am folosit de Centenarul românesc ca de o ocazie, am spus cu ce am contribuit noi, maghiarii, la dezvoltarea ţării, la construcţia ţării în ultimii 100 de ani şi am formulat foarte clar la ce ne aşteptăm de la statul român. Relaţia majoritate-minoritate trebuie să fie soluţionată pe termen lung şi cheia acestei soluţionări este legalizarea autonomiei, care nu se îndreaptă împotriva nimănui“, a spus Kelemen Hunor, potrivit traducerii oficiale, citate de Agerpres.

Acesta a mai explicat că cele două comunităţi ar trebui să lucreze împreună la viitorul ţării şi că încă mai e de lucrat la scăderea neîncrederii şi a prejudecăţilor.



„Nu putem împărţi trecutul, dar poate vom reuşi să construim şi să planificăm împreună viitorul. (...) Dezbaterile ne arată că mai avem foarte multe de făcut ca cele două comunităţi să scadă neîncrederea şi prejudecăţile. Noi am pornit de la premisa că trebuie să fim cinstiţi şi oneşti, câteodată prea direcţi, dar niciodată să nu măturăm nimic sub preş. (...) Minoritatea maghiară din Transilvania s-a consolidat, am reuşit să contracarăm atacurile la adresa comunităţii noastre, în special cele adoptate pe cale legislativă, care vizau retragerea unor drepturi deja dobândite. (...) Nu am renunţat, nu renunţăm, nu ne dăm de o parte şi nu o vom face nici de acum încolo”, a precizat Kelemen Hunor.

„Ne asociem cu cine putem şi nu cu cine am dori”

Preşedintele UDMR a mai explicat în timpul Congresului că în ultimii doi ani partidul a fost nevoit să se asocieze „cu cine putem”, în ciuda diferenţelor ideologice.

„La nivel naţional, de doi ani avem o cooperare cu coaliţia guvernamentală. Şi în această chestiune am fost pragmatici, dar pot să vă spun că în politică ne putem asocia cu cine putem şi nu cu cine am dori sau cu cine am avea posibilitatea să fim mai aproape din punct de vedere ideologic", a menţionat Kelemen.







Acesta a mai subliniat că în privinţa alianţelor UDMR a fost „îndrăznţ”, căutând „posibilităţi şi nu scuze” şi a explicat cum s-au putut face negoicieri cu ALDE, în timp ce cu PNL nu au avut nicio colaborare, în ciuda faptului că fac parte din aceeaşi familie politică europeană - PPE.







„Cu ALDE, acum doi ani am putut să negociem şi asta a avut nişte rezultate palpabile. Degeaba ne aflăm în aceeaşi mare familie cu Partidul Naţional Liberal, nu am dat niciun rezultat împreună. În toate problemele de minoritate ne-au împiedicat, la fel ca şi USR, care a vorbit de înnoirea politicii româneşti... nu vorbesc de vechii naţionalişti, pentru că de la ei nici nu ne-am aşteptat la altceva, ne-am obişnuit cu modul lor de gândire, cu mentalitatea, cu modul lor de a lucra. Tocmai de aceea, din partea PNL-USR, în relaţia noastră cu coaliţia, nu putem să înţelegem nicio critică altfel decât ca un rezultat al luptei de politică internă. Bineînţeles că îi respectăm şi pe ei, pentru că din dorinţa alegătorilor ei se află în Parlament şi cerem şi noi acelaşi respect din partea lor şi nu putem decât să sperăm că raportul în ceea ce priveşte minoritatea maghiară o să se schimbe", a spus Kelemen.





Preşedintele UDMR a criticat apoi faptul că partidele de opoziţie nu au venit cu vreo alternativă de şef de guvern, pogram de guvernare sau propuneri de miniştri.



„În coaliţie, majoritatea există şi fără noi şi opoziţia nu ar fi putut obţine majoritatea nici cu noi. Şi în al treilea rând opoziţia nu a putut şi nici nu a vrut să ne arate niciun fel de alternativă, pentru că nu avea nici şef de guvern, nici program de guvernare şi nici propuneri pentru miniştri”, a mai declaratKelemen Hunor.





La Cluj-Napoca are loc, vineri şi sâmbătă, Congresul UDMR, în cadrul căruia va fi ales noul preşedinte, singurul candidat fiind Kelemen Hunor. La manifestare participă aproximativ 1.200 de delegaţi şi invitaţi.

