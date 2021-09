Kelemen Hunor: Cum putem ajunge la eficienţă când aproape în fiecare an se schimbă Guvernul?

„Avem nevoie de parteneriate pe termen lung pentru a cunoaşte succesul şi pentru a fi puternici. Dacă noi suntem puternici, România este puternică, dacă noi cunoaştem succesul, ţara cunoaşte succesul. (...) Sezonul politic de toamnă a început destul de brutal, cu o tensiune nedorită în coaliţia de guvernământ. A început cu Congresul nostru, urmează Congresul PNL şi apoi Congresul USR PLUS. Congresul nostru este cel mai puţin zgomotos. În urmă cu mai puţin de un an de zile, am spus că vom avea o guvernare stabilă.

În 13 ani am avut 13 guverne. Cum se poate ajunge la eficienţă când aproape în fiecare an se schimbă guvernul? De aceea trebuie să facem un efort să punem în picioare coaliţia formată în 2020. Da, coaliţia înseamna compromis, înseamnă înţelegerea celuilalt. A doua opţiune este un guvern minoritar”, a transmis Kelemen Hunor vineri, în cadrul Congresului UDMR.

Cel de-al XV-lea Congres al Uniunii Democrate Maghiare din România se va desfăşura vineri la Sângeorgiu de Mureş. Printre participanţii la Congres se numără premierul Florin Cîţu şi vicepremierul Ungariei, Semjén Zsolt. Totodată, la Congres vor mai fi prezenţi şi preşedintele PNL, Ludovic Orban, preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, precum şi alţi lideri de formaţiuni politice din România, Ucraina, Croaţia şi Serbia.