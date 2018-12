Kelemen Hunor, către Opoziţie: Noi nu spunem că aţi fi un partid securist şi băieţii celor cu ochi albaştri

„Nu e normal faptul că unul dintre liderii Opoziţiei se foloseşte de această ocazie pentru a se alătura corului penibil al lui Vadim Tudor: UDMR şi ungurii sunt devină. Ştim că din cauza noastră nu avem autostrăzi, că din cauza noastră educaţia şi cercetarea e în urmă cu 20 de ani. Dacă nu am fi fost noi, România ar fi fost paradisul absolut, cu creşteri economice formidabile şi am fi intrat în marea familie europeană Nord-Atlantică în primul an de după revoluţie. Haideţi să nu ne mai etichetăm unii pe alţii, că nici noi nu spunem că aţi fi un partid securist şi băieţii celor cu ochi albaştrii. Noi nu vom vota împotriva moţiunea pentru că nici noi nu suntem mulţumiţi de activitatea Guvernului. În doi ani de zile, la capitolul descentralizare nu s-a întâmplat nimic. Rata absorbţiei fondurilor europene e scandalos de mică“, a declarat Kelemen Hunor, de la tribuna plenului.

Liderul UDMR a subliniat faptul că partidul său nu va vota moţiunea de cenzură, invocând două motive. „Nu putem vota moţiunea de cenzură din cel puţin două motive. Realitatea matematică arată o diferenţă irecuperabilă. Unde e rezerva de voturi? Unul din liderii opoziţiei mi-a explicat că doza de curaj din PSD depinde de curajul nostru. Perplexitatea mi-a fost mai mare decât uimirea când am auzit această încercare de a ne aburi. Dincolo de asta, nu există o alternativă, nu există o ofertă convingătoare. Poate nu era necesar pentru noi, că suntem cantitate neglijabilă. Faptul că sunteţi în competiţie unii cu alţii nu e un argument“, a mai afirmat Kelemen Hunor.