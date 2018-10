Kelemen Hunor nu a putut vota la referendum. Ce l-a împiedicat

„Voi vota, bineînţeles, nu ştiu unde, sunt pe drum. Am vrut, sincer, să votez la Arad dar vineri la aeroport m-am trezit fără buletin. Nu am buletinul la mine, recunosc. Aici am vrut să votez (la Arad - n.r.), am stabilit că după ce se termină programul mă duc la vot, dar vineri dimineaţă a trebuit să mă duc la Bucureşti. Am plecat fără buletin”, a spus Kelemen, potrivit Mediafax

Kelemen Hunor va putea vota doar după ce îşi va recupera cartea de identitate, care este acasă, la Cluj-Napoca.

Liderul UDMR va putea apoi să voteze în Cluj-Napoca, în circumscripţia de care aparţine sau în altă localitate, pe listă suplimentară.