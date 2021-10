Kelemen Hunor, după discuţiile cu Cioloş şi Cîţu: „Am constatat lipsă de încredere. Sper că fiecare mai lasă din orgolii”

„Ceea ce am constatat eu, dincolo de dorinţa de a reface această coaliţie, este lipsa de încredere. Fară încredere e greu să urmăreşti ceva. Ţinta noastră, iar aici vorbesc despre UDMR, este să găsim soluţii. Tot ce înseamnă alte priorităţi trebuie lăsate până anul viitor când trecem de această criză. Eu sper că fiecare mai lasă din orgoliile prezentate în dreapta şi în stânga. Tot ce am văzut şi am prezentat se află în spatele nostru, nu putem schimba. Nu putem schimba nici votul la moţiunea de cenzură.

Nu putem schimba nici alăturarea de AUR a celor de la USR. Sper să putem schimba ziua de mâine. Oricine dacă lipseşte din această formulă de trei plus unu, PNL-USR-UDMR şi grupul minorităţilor, coaliţia din decembrie nu mai există”, a declarat Kelemen Hunor la finalul întrevederii cu liderii PNL, USR şi al minorităţilor naţionale.

Întâlnirea dintre liderii politici s-a încheiat după aproximativ o oră de discuţii, fără niciun deznodământ.

„Astăzi nu a fost nicio concluzie. Mi se pare normal ca cei care au declanşat criza, adică PSD-AUR-USR, să vină şi cu o soluţie”, a declarat Cîţu, preşedintele PNL şi premier interimar.

Dacian Cioloş a avut o întrevedere miercuri cu Florin Cîţu, preşedintele PNL, Kelemen Hunor, liderul UDMR, dar şi cu Varujan Pambuccian, reprezentantul minorităţilor naţionale, la sediul Partidului Naţional Liberal, în vederea formării unei majorităţi parlamentare, cât şi pentru a discuta o eventuală colaborare la guvernare.