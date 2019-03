Kelemen Hunor, despre OUG 7: Eu nu am văzut o explicaţie raţională; m-a enervat un pic

”Există, se vede, o oarecare grabă, nesiguranţă în gândire, care nu are o susţinere argumentată în această zonă”, a spus Kelemen Hunor.





”Pe mine m-a enervat un pic, dar în politică nu poţi să te enervezi în orice moment, m-a supărat un pic, m-a luat prin surprindere, ca să fiu mai elegant în exprimare, OUG 7 şi e o problemă”, a declarat, marţi seară, la Digi 24, Kelemen Hunor.





Acesta a explicat că a susţinut în Parlament adoptarea legilor justiţiei, cu conştiinţa împăcată şi fără dorinţă de a bloca lupta anticorupţie.





”Ne-am trezit cu Ordonanţa 7 care, de fapt, întoarce tot ce am făcut un an şi jumătate. Şi Timmermans şi oricine care se uită la această ordonanţă de urgenţă poate să spună, totuşi, ce se întâmplă, ce s-a schimbat în câteva zile, în câteva săptămâni? Trebuie să explicaţi raţional. Eu nu am văzut o explicaţie raţională, mai ales că apoi a venit o altă ordonanţă de urgenţă, prin care s-a pus aproape totul la loc în faza de dinaintea aprobării Ordonanţei 7”, a mai spus Kelemen Hunor.





Liderul UDMR a afirmat că ”există, se vede, o oarecare grabă, nesiguranţă în gândire, care nu are o susţinere argumentată, raţională în această zonă”.





Acesta a precizat din nou că UDMR va vota moţiunea simplă depusă împotriva ministrului Justiţiei.

